Guardiacárceles dispuestos a declarar que a Elián Kotler lo sacaban de boca, sin oficio

Si salta la verdad, vuelva más de uno por el aire. La plata ha hecho estragos en el Penal de Miraflores y el sistema judicial de Catamarca. Por caso, El Aconquija está en condiciones de afirmar que, con el apartamiento de la jueza Cabanillas, hay personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) dispuesto a decir la verdad: Que a Elian Kotler lo sacaban de boca, sin un oficio en la camioneta de vidrios polarizados del director del Penal.



Las irregularidades en el Penal por los privilegios del hijo del empresario multimillonario Raúl Kotler, comprometen al personal raso o a todos aquellos que participaban de los lujos que se daba Elian, tal cual un preso vip, como lo presentó El Aconquija. Si los guardiacárceles que participaron a regañadientes por una “orden de arriba” para que Kotler salga a escondidas son citados por la nueva autoridad judicial que tomó el caso, la Jueza Rosa Elena Berrondo Isí , sin duda habrá novedades. ¿Querrá investigar para atrás?



Según pudo saber El Aconquija, el problema es que Elian “salía de boca”, no había un oficio que respaldara esas salidas, si sumamos el operativo camuflaje, la cosa se pone más que interesante. De hecho el prefecto Galván que está a cargo del SPP hoy, también queda pegado. Tenía conocimiento de los movimientos. El tema es que la única que podía dar orden para las salidas de Elián Kotler era Cabanillas, pero, con la familia millonaria proveedora del Estado, hubo un ida y vuelta con todo tipo de favores cruzados.



Habría que convocar al ex Director Romero, al Subdirector, al Jefe del Penal, al Jefe de Seguridad del SPP. Ellos sabían que Elian salía pero no se asentaba como correspondía en el libro, obviando formalidad y legalidad. Eso podría ser una avivada de las autoridades para no dejar constancia pero una investigación profunda podría develar el trato preferencial que imaginamos no es gratuito. La clave, el testimonio de los de abajo, el personal comprometido en la tarea sucia.



Por caso, uno de los días que Elián Kotler salió del Penal fue el día 10 de septiembre de 2019 a las 10 de la mañana para visitar a su madre. Según supo El Aconquija custodiaba la salida el oficial Murúa. Del traslado se ocupó el sargento Fabián Collantes, chófer del director, lo hizo en la camioneta Amarok de uso oficial exclusivo para trasladar a las autoridades del Penal, la cual tiene vidrios polarizados, ideal para camuflar el traslado. Se puede ir a fondo, pero si la Jueza Rosa Elena Berrondo Isí quiere y tiene ganas, sino, todo quedará en la nada.