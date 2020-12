La palabra de Pampita ante los rumores de embarazo

La modelo Ana Carolina Ardohain, más conocida como Pampita se ha visto envuelta, una vez más, en rumores de embarazo. Todo comenzó cuando el periodista Sebastián Pampito respondió “sí” a la pregunta de un seguidor, donde le preguntaba si la recién casada estaba embarazada. Las especulaciones no tardaron en aparecer, así como las preguntas a todos aquellos que son cercanos a la conductora.

Ángel de Brito también recibió la pregunta de si Carolina estaba en estado a través de sus Instagram. A lo que respondió con un “prefiero que lo diga ella”, respuesta que causó aun más expectación entre los seguidores de la bailarina. Muchos tomaron estaba frase como una confirmación de que era una situación real la llegada de un nuevo miembro de la familia a la vida de Carolina Pampita y Roberto García Moritan.

Hace tan solo dos horas, la modelo manifestaba en su famoso programa Pampita en Línea que no usa vestidos sueltos porque después la gente dice que está embarazada. “Yo no me pongo eso porque van a decir que estoy embarazada”, “ Le dije a Mechi, mándame todo ajustado para que vean” “Hoy quería mostrar mi cintura para que no queden dudas”, expresó Pampita en su programa emitido en Net TV.

Al salir del estudio, daba las siguientes declaraciones a la Revista Gente ante la pregunta de si están buscando el embarazo; ““este año seguro que no. Veremos el año que viene. Depende de Dios, no de nosotros”. Ante la pregunta reiterativa: “Pero… ¿lo están buscando o no?”, Pampita responde que este año 2020 seguro que no, dejando la puerta abierta al próximo año.

De momento, su familia ensamblada está compuesta por Blanca (2006-2012), Bautista (12 años), Beltrán (8) y Benicio (6) – por parte de su matrimonio con Benjamín Vicuña–, y Delfina (14) y Santino (15), los hijos de su actual marido.