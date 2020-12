Luisa Albinoni quedó afuera: Cachete Sierra fue elegido entre los mejores del Cantando 2020

Hoy se enfrentaban por un mismo lugar en el Cantando 2020, Cachete Sierra contra Luisa Albinoni. Su resultado la eliminación definitiva de Luisa del certamen tras un Súper Duelo. Agustín y su compañera interpretaron “Rock n’ roll y fiebre”, de Pappo; mientras que Lautaro Rodríguez y Albinoni cantaron “Arráncame la vida”, de Chico Novarro.

Las primeras tres votaciones fueron definitivas para la decisión del ganador, los cuales decidieron que la pareja número uno debía continuar. Estas votaciones corresponden a Moria Casán, Óscar Mediavilla y Fátima Flórez. El ex casi ángeles se salvó así de la expulsión y se ganó un lugar entre los once mejores cantantes del 2020.

Hace tan solo dos meses atrás, los espectadores del Cantando presenciaron un descargo importante por parte del cantante. Este enojo fue producido por el fallido homenaje a Casi Ángeles, serie por la cual el actor se hizo aún más conocido en el país. “Si hubo emoción, no la sentí… No me gustó”, expresó Nacha Guevara. Agustín había invitado a cantar con él a Rocío Igarzabal.

“Me da cosa decirles lo que siento porque, en realidad, me caen muy bien.Les pido perdón, pero… Quedaste muy expuesto, Agustín. Y a Inbal, no la sentí muy segura”, sentenció Karina la Princesita. Oscar Mediavilla los animó reconociendo que tuvieron un buen comienzo, “pero fueron derrapando”.

Moria Casán cerró aquel programa de Octubre diciendo: “Fue una performance muy precaria. Sé que Casi Ángeles fue un éxito importantísimo y que marcó la vida de mucha gente, pero hoy no pasó nada”. Dos meses después, Agustín Sierra se posiciona, elegido por el jurado como uno de los once mejores del Cantando 2020.