Conocé el talento oculto de Leticia Siciliani: “Al principio nadie sabía…”

Leticia Siciliani, la cantante, actriz y prometedora cocinera, cuenta en una entrevista para Gente cuál es su talento oculto. Explica que tiene una vocación profunda por el fútbol. “Mi pasión por esta actividad nació gracias a mi hermano Guido. Él es profesor de Educación Física”, relataba.

“Si bien la actuación y el canto me pueden más, ya que provengo de una familia de artistas, la pelota es otra gran pasión en mi vida”, expresaba la cantante hace siete años en el mismo medio. En ese momento estaba a punto de rodar Mis Amigos de Siempre, la tira de polka que sucedió a Solamente Vos.

En la serie televisiva Mis Amigos de Siempre, la actriz interpretaba a una futbolista. Pero no fue un sentimiento pasajero, sino que fue más allá. “Un día acompañé a una amiga a probarse en el Club Excursionistas, y me insistió para que yo me sumara. A los meses, ella dejó de ir al club… y yo seguí”.

“Mamá también es profesora de Educación Física, así que siempre vieron como algo natural que si había una pelota, yo la pateara. El campeonato pasado lo jugué, no salimos tan bien con el equipo, aunque fue una gran experiencia. Pero este torneo lo dejé porque no llego a los entrenamientos, por las grabaciones”, contaba Leticia.

“Al principio nadie sabía que mi hermana era la famosa Siciliani. Estuve como tres meses sin decir nada. Cuando entré en confianza y lo conté, no me lo creían”, recordaba, entre risas Leticia Siciliani.