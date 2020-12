El Gobierno se olvidó de informar ayer la muerte de un catamarqueño por coronavirus

Vecinos y familiares de un Sr. Rivera que murió ayer por coronavirus se comunicaron con El Aconquija para presentar su molestia. Rivera estuvo en el HSJB y luego pasó al Monovalente “Dr Malbrán” donde murió. Las quejas son porque 1) no se publicó la muerte (seguimos en 15 como muestran las imágenes) y 2) los familiares se aislaron, pero les dijeron que no pueden hisoparlos porque no hay insumos. Las consecuencias de no ser transparente con la sociedad en plena pandemia.

El hombre que murió es de las 1000 viviendas de la capital de Catamarca. Para los familiares y amigos se ocultó la muerte de Don Rivera. El parte del 16 y 17 de diciembre sigue hablando de 15 muertes (imágenes). Rivera murió ayer 17 a las 4 de la tarde, el comunicado oficial se da a la noche, pero no aparece el fallecido. Se lo enterró a la 1 de la mañana. Le exigían 50 mil pesos para el servicio fúnebre. Lo acompañaron entre 3 y 4 autos.

Antes de morir por coronavirus en el Malbrán, Rivera estuvo en el HSJB. ¿Se aisló al personal de salud del San Juan? Por otro lado, al menos 35 familiares necesitan ser hisopados para descartar coronavirus, pero resulta que no hay insumos. La respuesta indignó a los familiares que se aislaron, pero temen porque hay personas de riesgo que requieren saldar la duda para no sufrir complicaciones insalvables.

El Gobierno pide informarse por “medios oficiales” pero se contradicen ellos mismos cuando ocultan, que es lo mismo que mentir o engañar a la sociedad. Para ello cuentan con las radios y diarios oficialistas que cobran su suculenta pauta oficial como cómplices para reforzar la manipulación de información sensible a la comunidad. Imaginamos que después de esta publicación de El Aconquija aparecerá el muerto hoy 18 de diciembre.

Si el Gobierno no informa y no hace los hisopados, si el personal sanitario no se aísla y descartan coronavirus, si los familiares del fallecido permanece aislados pero no pueden hacerse los estudios correspondientes, no estaríamos sabiendo con este esquema dónde estamos parados y cuál será el alcance del virus en Catamarca por desidia o inoperancia oficial justificada por medios adictos al poder. Después será fácil echarle la culpa a las fiestas de fin de año (y otras excusas).