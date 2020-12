La experiencia que une a Benjamín Rojas con Leo Messi

Benjamín Rojas, el reconocido actor argentino volvió a aparecer en televisión, después de nueve meses de aislamiento, y lo hizo en el programa Pampita Online. El intérprete se abrió con Carolina y su audiencia contando muchos de sus sentimientos más ocultos, uno de ellos fue la historia de su primer beso dentro de un estudio.

Pampita le preguntó a Benja si su primer beso en los labios fue en la ficción o en su vida real. Titubeó en la respuesta, pero finalmente confirmó que no lo recordaba, porque dio dos besos casi en el mismo tiempo; uno en la vida real y otro en la tira en la que trabajaba. Relataba que los besos actuados le resultan muy incomodos y aconsejó que, si alguno tiene mal aliento y debe hacerlo, sugiera al asistente de piso que le ofrezca pastillas de menta.

Pero no fueron las únicas sensaciones que dejó al descubierto. Se habló mucho de la obra de teatro que llevaba a cabo antes de la pandemia: Una Semana nada más, junto con Flor Vigna y Nicolás Vázquez. “Récord total de taquilla”, expresó Pampita, mientras le pregunta a Rojas sobre sus pensamientos. “Esos momentos ya van a volver”, lo animaba la modelo.

“Y con invitados de lujo, ahí lo vemos a Messi”, introdujo Carolina Pampita. Con una sonrisa radiante Benjamín Rojas describió: “ Lo de Messi fue increíble. No sabíamos, Nico no nos dijo, así que estábamos todos como relajados. A él lo veía nervioso. Le pregunto en escenario: ¿Qué te pasa? No, es que vino Messi, me dice. Ah, bueno si está en Buenos Aires, vamos a invitarlo. No, está acá boludo”, recordaba entre risas.

“No podíamos hablar de los nervios”, finalizó el actor. Durante 2019, Una Semana nada más se posicionó en el primer lugar de las obras más vistas de Buenos Aires, según el ranking elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. La comedia fue escrita por Clément Michel y fue vista en la cartelera porteña, por más de 190 mil espectadores en los diez meses que estuvo en cartel.