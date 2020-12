Pura propaganda: Kayaks en Andalgalá sin Informe de Impacto Ambiental

Se anunció con bombos y platillos los kayaks en el estanque de Chaquiago pero lo cierto es que es más una propaganda que un proyecto serio. A la iniciativa presentada por la municipalidad de Andalgalá le falta, nada más y nada menos, que el Informe de Impacto Ambiental. El intendente Eduardo Córdoba se cruzó en duros términos con la coordinadora de Agua del departamento Andalgalá, Romina Godoy, y la acusó de tener “mala leche” con el municipio.

El proyecto turístico de los kayaks chocó con el organismo oficial responsable del agua en toda la provincia porque no tiene un estudio que garantice la seguridad y no sorprenda con el tiempo a los pobladores, un requerimiento elemental y fundamental hoy a la hora de realizar cualquier obra o acción, sobre todo si es oficial. De manera que, los kayaks en Andalgalá tampoco van a estar disponibles a no ser que se evada este pequeño detalle del Informe de Impacto Ambiental.

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente en la Provincia está conducido por Alberto Kozicki. En Andalgalá la encargada de hacer cumplir la normativa sobre el vital elemento es Romina Godoy. Si bien se mantuvo reuniones en Chaquiago por el proyecto turístico con diferentes actores e incluso se hicieron compromisos pero, sin el Informe de Impacto Ambiental la iniciativa no tiene futuro. Es más complicado que desmontar y limpiar el predio alrededor del estanque.

Al parecer el Intendente Eduardo Córdoba pretende pasar por alto la cuestión ambiental a pesar de que la temática medioambiental ha sido muletilla de campaña e incluso es ampliamente usada en los discursos relacionados con el proyecto minero Agua Rica. Si los defensores del medioambiente no respetan el medioambiente, imaginemos los que no acentúan el medioambiente. Si no la respetan en pequeños proyectos, imaginemos lo que puede ser a gran escala.

El problema es que se tiró la idea de los kayaks en los medios de comunicación sin un estudio que lo respalde. Así que, no solo están en infracción, sino que también se enojó el Intendente maltratando a la mujer que lo único que hizo es marcar la falta de los funcionarios y el propio jefe comunal. En todo caso, Godoy no tiene la culpa que la propaganda sea más importante para los funcionarios municipales que el Informe de Impacto Ambiental.