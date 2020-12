Repudio en Catamarca por el voto de Lucía Corpacci a favor de la legalización del aborto

(Por Diego Nofal) El golpe de timón de la diputada Lucía Corpacci con respecto al tema del aborto, le valió un amplio repudio en Catamarca. Era de esperar, los catamarqueños son un pueblo eminentemente católico, devotos de la Virgen del Valle. En las redes sociales las críticas comenzaron justo cuando apareció en el recinto con un pañuelo de verde, luego de haber manifestado hace cinco años “como médica y mujer” estar “a favor de la vida”.

“Vieja sinverguena ella no está para ver su conciencia ella está allí por nuestros votos y ella nos representa así que no opinen mucho menos traten de ignorantes. espero no ver a nadie de esta plaga de asesinos en la catedral o festejando Navidad”. “Ésta con tal de quedar bien con Fernandez y poder seguir mamando la teta del estado vota a favor. No representa al pueblo que la votó”, señalaron las opiniones de Facebook apenas se publicó la noticia de su voto “verde”.

Mientras que en Twitter, esperaron hasta que terminó la sesión para opinar. “Yo vote por dirigentes provida, pero es verdad lo que décis. La diputada Lucía Corpacci Saadi por Catamarca decía que tenía “Temor de Dios” pero votaba el IVE. Si tenes “Temor de Dios” no podes permitir el aborto”, sentenció el usuario @MartnWalter. “Tenemos que declararla persona no grata y no permitirle que toque a nuestra Madre del Valle”, escribió una usuaria ofuscada a apenas terminó el debate.

“No al voto a la pena de muerte del inocente, en un país sin pena de muerte para el delincuente!! En mí vida vuelvo a votar un político abortista, o q se abstenga, aunque el país se vaya a la m… #ConAbortoNoTeVoto”@LuciaCorpacci ..no te olvides de pedirnos el voto…basura”, dijeron otros dos catamarqueños que tuitearon durante todo el debate consignas en contra de la legalización del aborto.

Pero lo más llamativo es que los catamarqueños que estaban a favor del aborto tambicíne criticaron a la diputada catamarqueña. “El ciudadano debería ser más exigente para con sus representantes. Personalmente soy pro aborto, pero no por eso me voy a desarmar en aplausos a Lucia Corpacci que fue una PÉSIMA gobernadora. Después van ustedes y votan por una buena de cada 100 malas. Patético”, espetó el usuario @javierelencina en Twitter.