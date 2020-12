El devastador pedido de Verónica Ojeda a su pareja: “Buscá la verdad”

Tras la muerte de Diego Maradona el pasado 25 de Noviembre, la familia del fallecido se enfrenta a muchas dudas con respecto al deceso. Uno los familiares más preocupados es Verónica Ojeda, la expareja de Diego y madre de Dieguito Fernando, el hijo más pequeño del ídolo.

Ante esta situación, Mauro Baudry, novio de Ojeda y representante legal de Dieguito va en busca de la verdad. “Estamos en una etapa de investigación. Verónica no me dijo buscá un culpable. Me dijo buscá la verdad», narró el letrado. Tanto él como su pareja defienden que hubo una mala praxis en la intervención del astro o en sus posteriores cuidados.

Durante una intensa charla en el programa Fantino a la tarde, Mario contó otros detalles de la causa del futbolista y apuntó fuerte por Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona. “¿Me podés explicar por qué pide la eximición de prisión cuando nadie lo acusó de nada? ¿No es contraproducente? ¿Vos dejarías hacer algo así?», quiso indagar el conductor.

“No, no lo hubiera dejado. Es más, la fiscalía se preguntaba por qué había presentado la eximición”, relató el abogado. “¿Y por qué la presentó? ¿Qué creés vos con tu perfil de abogado?”, añadió Fantino. “Y a veces tienen miedo. Solamente ellos saben. Porque Luque ha dicho un montón de cosas en los medios que en la causa surgen y no son verdad”, defendió el abogado.

“No es que yo lo crea, ya está probado que hubo mala praxis”, expuso el licenciado. Y, volvió a asegurar que el neurocirujano del ídolo del fútbol y Agustina Cosachov, su psiquiatra “no fueron los únicos médicos intervinientes”. Tanto Ojeda como Baudry están dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.