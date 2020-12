El look de Oriana Sabatini que enloqueció a sus seguidores de Instagram

Oriana Sabatini acaba de lanzar una nueva canción que ya ha superado el millón de reproducciones en Youtube. Tras su publicación, enseguida generó un challenge viral en redes sociales, al que se sumaron figuras reconocidas, tales como Wanda Nara.

El tema se titula “Lo que tienes” y es interpretado tanto por la cantante de 24 años, como por Rusher King. Ya se ha instalado en las listas más populares de las plataformas internacionales. Hace tan solo cuatro horas, la hija mayor de Catherine Fulop sorprendió a sus fans con un post donde mostraba fotos de su videoclip con el cantante.

Su look no dejó indiferente a nadie que haya visto el posteo. Se trata de un top ajustado azul , y un pantalón plisado con la misma tonalidad de colores. La actitud provocativa con la que mira al camarógrafo inspira comentarios en sus fans. “Cálmate, Oriana, basta”, le comentaba la periodista Florencia Etcheves.

La modelo relata cómo fue la grabación: “Detrás del clip es que nosotros empezamos a pensar la idea de hacer un video, no habíamos confirmado la colaboración, al principio fue complicado porque yo estaba en Italia y Rusher en Buenos Aires, me preocupaba el hecho de pensar que quizás no iba a poder hacer el video de mi primera colaboración con el artista físicamente porque nosotros no nos habíamos conocido nunca cara a cara”.

“Volver al ruedo de la música me alivianó un montón porque gracias a todo lo que pasó este año, la verdad es que tuve un freno muy grande. Tenía un año planeado completamente diferente y a partir de la pandemia tuve que reorganizar todo. Fue complicado, pero siento que todo pasa por algo y que esté feat llegó en el momento justo”, relata Oriana para El Once.