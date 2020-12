¡Enojadísima! Noelia Marzol se descarga con una de sus seguidoras: ¿Qué dijo?

Hace tres semanas, Noelia Marzol anunciaba con alegría su embarazo junto a Ramiro Arias. En este marco social, decidió compartir en sus redes un vídeo donde se expone bailando al ritmo de “No me llama”, interpretada por Zion y Lennox. “Bailando todo es más feliz”, posteó. Enseguida llegaron cientos de comentarios criticando su baile durante los primeros meses de gestación.

Entre estas opiniones, hubo una en especial que no gustó nada a Noelia. “Tendrías que cuidarte un poco más. Los primeros meses se prende el embrión y se necesita cuidados. Piensan más en el cuerpo que en un bebé”, le reprochó una seguidora. La modelo le contestó enseguida, dejando al descubierto su enojo. Dicha respuesta generó aún más debate y discusión en su cuenta de Instagram.

“Se ve que las hormonas a vos te pegaron como la mona. Onda agresiva. Qué feo. Disfrutá más genia. Estás rara, demasiado preocupada por mí cuando podrías estar mirando y acariciando tu pancita sin escándalo”, respondió la presentadora. Y es que la actriz de Sex nunca se priva de dar su opinión.

Noelia Marzol no tardó mucho en descargarse públicamente a través de sus stories, y despejar cualquier duda o rumor que tuvieran sus fans en cuanto a la acalorada conversación con la internauta. “Hago esta historia para dejarlos tranquilos, para decirles que cada vez que subo un video bailando me llegan muchos mensajes de mucha gente que no conoce mi cuerpo ni mi estado de salud ni cómo me manejo en la vida ni lo que me recomienda mi obstetra”.

“Para todas esas personas que opinan por boca de ganso, quiero decirles que obviamente todo lo que hago con mi cuerpo está súper aprobado por mi médico. Estos primeros meses son los menos peligrosos al contrario de lo que todo el mundo piensa, porque el útero está protegido por los huesos de la cadera”, argumentó.