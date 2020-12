¡Indignada! Flor Vigna aclara los rumores de embarazo

Hace algunos meses, Flor Vigna y Nicolás Occhiato retomaron su relación después de casi un año separados. Esta situación trajo consigo rumores y suposiciones de a qué podía deberse ese cambio, entre ellas que podría estar embarazada. Ante dicha conjetura, Vigna ha sido contundente.

La influencer decidió tomarse unos minutos de su apretada agenda para dejar un mensaje en sus stories de Instagram, donde relevaba que se sentía invadida. “Hoy me desperté y mi WhatsApp está lleno de mi familia, amigos, de periodistas, conocidos y desconocidos, que me preguntan si estoy embarazada”, exclamó.

La presentadora se expuso muy molesta por estas versiones de su vida, que según sus propias palabras son falsas. “Es realmente hasta un poco invasivo que todo el tiempo te pregunten eso así que quiero aclarar que no, que no lo estoy”, se sinceró. La versión del posible embarazo se barajó esta semana a raíz del comentario de un compañero de Occhiato.

En el programa Tenemos Wifi dijo al aire “Saludos para papá”. Este incidente generó un gran malestar en el conductor y se lo hizo saber públicamente a Juariu. En el programa Los Ángeles de la Mañana, Maite Peñoñori habló sobre este tema con Flor Vigna. “No, por ahora estamos súper bien y tranquilos así”, negaba la actriz.

Nicolás Occhiato también negó la posibilidad de estar esperando un hijo con Flor. “Nico me contestó ‘no, no, no. Para nada, no hice ninguna joda, sacaron todo de contexto’, relató la notera de El Trece. Se desmiente así el supuesto embarazo de la modelo y el locutor.