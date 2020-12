Descubre el complejo oculto de Guillermina Valdés

Guillermina Valdés, modelo retirada de la pasarela y centrada en el mundo empresarial cada tanto vuelve a modelar en las redes sociales. Esta vez lo ha hecho a través de Instagram, para contar un dato íntimo sobre su cuerpo. Cada aparición de Valdés acaba con un revuelo entre sus fanáticos y un número alarmante de comentarios y likes.

Sus seguidores fieles están atentos a cada storie y post que sube, así como de las prendas que luce la modelo. Para muchos es una referente en cuanto tics de moda. En las últimas semanas, la empresaria la rompió en la nueva temporada de pileta. Lució una bikini de color negro, que enseguida causó furor entre sus fans.

La mujer de Tinelli sorprendió en el día de ayer con una publicación que nadie esperaba. Reveló, a través de sus stories de Instagram una imagen sentada en el borde la piscina, con los pies metidos en el agua. Admitió públicamente que sus pies no le gustan, sobre todo porque los considera grandes.

“Sí. ¿Qué tal? Soy 41 y nunca me gustaron mis pies”, confesó Guillermina. Más allá de que mide 1,78, Valdés defiende que no son acordes a su cuerpo. “Hoy me quiero más que antes, siento más confianza. A los 43 ya no me pesan esas cosas que arrastramos y no nos permiten ser quienes realmente somos”, reconoció para la revista Hola.

En otra entrevista realizada para la revista Gente compartió algunos secretos para su cuidado personal: “Todavía no me afecta el paso del tiempo. Pero claro que me cuido: no tomo mucho sol, voy al gimnasio tres veces a la semana, hago tratamientos en la piel, me pongo buenas cremas, pero no estoy en contra del tiempo”.