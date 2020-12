La delicada confesión de Paula Chaves sobre su mamá

Paula Chaves, la reconocida presentadora de televisión argentina decidió dejar al descubierto sus más profundos sentimientos. En el programa Podemos Hablar, la conductora narró un difícil momento de su vida relacionado con su madre. Esto ocurrió en el momento más emotivo del programa de Telefe; “punto de encuentro”.

Allí se hablan de momentos personales y se revelan las emociones más íntimas de los invitados. En este contexto, Paula decidió compartir una experiencia que sorprendió a todos. Ante la pregunta de Andy sobre si alguna vez se han sentido “padre de sus padres”, la actriz narró una historia personal y llegó a quebrarse.

Chaves desveló que después de que su madre se separada de su papá, cayó en una enorme depresión, volcándose al alcohol y los antidepresivos. También declaró que, siendo muy joven, tanto ella como sus hermanos, no podían comprender su comportamiento. Se encontraban en edades en las que era imprescindible tener una figura materna presente.

Decidieron internarla para ayudarla con su adicción: “Me acuerdo de ir con mi panza enorme, embarazada de Baltazar, yendo a internarla a un psiquiátrico para que se recupere. No me olvido nunca más, porque era la única forma en que yo podía sacarla adelante. Ese día yo creo que ella hizo un clic. Dijo ‘yo me voy a curar’ y se dio cuenta”, recordaba Paula Chaves.

“Hoy siendo madre puedo entender. Todo eso que en su momento a mí me enojó un montón, hoy me doy cuenta… Una mamá deja un montón de cosas por sus hijos, entrega su vida entera y si no tenés algo propio, algo que te mantenga viva en proyectar… Ella se había aferrado mucho a mi papá y cuando te separás creés que no hay más nada”, manifestó Paula.