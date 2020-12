La nueva MARA: correspondería demanda a Glencore e YMAD (Provincia + UNT)

La nueva empresa MARA conformada por Agua Rica y Glencore podría licuar la responsabilidad del cierre de mina de Alumbrera si no se aclara o se sienta un precedente legal (demanda). Según el Código de Minería esta tarea les compete al “propietario” de la mina (YMAD) y al “operador” del yacimiento (Glencore dentro de la UTE, YMAD- Minera Alumbrera). Más allá de lo que suceda con Agua Rica (su puesta en marcha o no), podría ser complicado después reclamar legalmente el cierre de mina. O lo especifican en el papel o al final nadie será responsable. Veamos.

Desde El Aconquija venimos advirtiendo que hay que tener cuidado con los cambios de nombre de las empresas. Esto sobre todo a quién o quiénes se denuncia por un tema de corrupción o contaminación. El cambio de nombres conlleva otros aspectos legales que por lo general los gobiernos de turno no ven (o se hacen de no ver) con consecuencias y costas para el Estado (o sea nosotros, todos los catamarqueños).

Por otro lado, cuando actúa la justicia no van contra las empresas o firmas internacionales, sino que termina procesando gerentes (caso Ronney – Mentz). Esto en una suerte de evidente acuerdo empresas-estudio de abogados-jueces, estos son CEOs temporales, el Código de Minería establece con claridad los responsables: la Operadora (Empresa) y el propietario de la mina. Muchos gerentes procesados terminan premiados con un cargo de mayor jerarquía en otro punto del planeta.

Si no se especifica y queda bien claro (en este caso el cierre de mina de Alumbrera), con el tiempo, la “futura operadora” de MARA (Agua Rica) dirá que se hará cargo solo de lo que le corresponde, obviamente. De ahí para atrás, será un detalle que nadie pudo advertir porque estaban demasiado ocupados. Al oficialismo (peronistas y socios) le sobrarán las excusas, la oposición (radicales y macristas) tampoco se quedará atrás con los pretextos, ¿alguien sabe qué hacen y a qué se dedican?

No es extraño, pues, estas jugadas son previsibles y maquinadas. Si son claros y específicos tal vez no suceda o no se licue la responsabilidad del cierre de minas de Alumbrera. Es conveniente, por transparencia, dar a conocer a la comunidad cuál es el estado del cierre de mina de Alumbrera, hoy y antes de la transferencia a MARA y/o la futura Operadora de Agua Rica. Deberían existir 3 informes generados por la Operadora actual, YMAD y el Ministerio de Minería de Catamarca. No valen informes técnicos tercerizados.

Sin embargo, solo por precaución habría que dejar por sentado una demanda o demandas separadas a YMAD (Provincia-UNT) y a Glencore (o Xstrata-Glencore), para garantizar este sensible aspecto ambiental. La mayor preocupación es de los andalgalenses porque los pasivos mineros del yacimiento más grande de Sudamérica (Dique de Colas) se encuentran ubicados dentro del territorio conocido como La Perla del Oeste.

Para poder hacer un reclamo ambiental por el cierre de minas en Alumbrera de acuerdo a nuestro Código de Minería y normas internacionales debe quedar asentado en algún lado, para que el nuevo operador de Agua Rica sepa que también tiene que hacerse cargo de eso y no se desentienda. Además, debe tenerse en cuenta que la “Planta” estará afuera de la propiedad minera de Agua Rica, por lo tanto, se sugiere leer el Art. 1 del Código de Minería, comentado por Catalano, a lo fines de atender cómo se salvará legalmente dicha situación.

Cuando “todos” son responsables, “nadie” es responsable y termina pagando el Estado bobo (Nosotros).



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija