Dólar: el blue operó estable en este lunes 21 de diciembre

El Dólar blue operó estable este lunes a $150 tras haber subido en los últimos días y cortado una racha de dos caídas consecutivas. En el Banco Nación, el billete se encuentra a $88. Por el lado del Banco Central, las reservas brutas de la entidad subieron u$s 7 millones el martes pasado hasta los u$s 38.835, consiguiendo un crecimiento de u$s 85 millones en la semana anterior.

El Dólar contado con liquidación aumentó un 0,5%, llegando a los $142,70 en este lunes. De esta manera la brecha con el mayorista se ubicó en el 71,6%. Pasando al Dólar MEP o Bolsa, subió un 0,8% ubicándose en los $141,89. Mientras tanto, el spread oficial quedó al 70,64%. El mercado por su parte, aguarda avances en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Dólar solidario, que incluye el Impuesto PAÍS del 30% y el tributo a cuenta de Ganancias del 35%, aumentó 82 centavos, llegando así a los $146,45. Al igual que el oficial que avanzó 50 centavos hasta los $88,76 de acuerdo al promedio de bancos. En este lunes, en el Banco Nación el billete se mantuvo operando en $88. Asimismo, la cotización mayorista subió 31 centavos a $83,15.

El billete paralelo o blue se encontró estable en los $150 en el transcurso de este lunes 21 de diciembre. De esta manera, la brecha con el oficialista se mantiene por encima del 80%, situándose en 80,4%. De todos modos, se encuentra muy por debajo del techo de casi 150% observado a mediados de octubre. Este billete marginal venía de cuatro bajas semanales en forma consecutiva.

Por último, en el mercado de futuros ROFEX se encontraron operando u$s 421 millones. Los plazos siguen con tendencia a la baja, con excepción de fin de mes, dónde terminó operando con una tasa del 37,62%. Los demás bajaron sus precios un 0,3%. La combinación de medidas y el poder otorgado por Alberto Fernández al ministro de Economía, Martin Guzmán, logró apaciguar por el momento la tensión cambiaria y financiera.