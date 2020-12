¡Felices fiestas!: Municipio de Andalgalá le cobra multa a empleado equivalente a la mitad de su sueldo

A un empleado municipal de Andalgalá le secuestraron la moto, el problema es que la multa es la mitad de su sueldo. El hombre construye su casita y le prestó el vehículo con los papeles a un ayudante para que busque precios de algunos materiales pero se topó con un control. El municipal comparte que se debe controlar pero se niega a pagar y afirma que el intendente y los concejales no pueden avalar multas exorbitantes con sueldos de hambre. Cobra 16 mil y la multa es de 8.500 pesos. La historia contada por El Aconquija.



Se trata de un empleado de apellido Fuenzalida en la comuna que administrada el intendente Eduardo Córdoba (radical-macrista). El obrero manifestó que está de acuerdo que se controle pero llamó la atención sobre los montos impagables aplicados en Andalgalá a trabajadores que usan la motito para vender pan, juguitos o para ir a trabajar como el caso de una niñera o un municipal. El Aconquija ya había advertido sobre la falta de criterio y la falta de equidad en los controles. Incluso es notorio como aumentan los controles cuando no hay elecciones con el afán de recaudar y como los relajan cuando están de campaña.



Fuenzalida dijo que es una “locura” cobrar ocho mil pesos de multa si se lo relaciona con los miserables sueldos municipales. Manifiesta que los montos exorbitantes que aplica el intendente en complicidad con los ediles a los trabajadores rasos y buscavidas solo pueden regir en provincias grandes o con sueldos que superan los 60 mil pesos. Para Fuenzalida, el jefe comunal andalgalense “no se pone la mano en el corazón sino en el bolsillo”.



El municipal reconoció haber entrado alterado cuando fue a buscar la moto esta mañana pero aseguró haber sido amenazado por la fiscal municipal después de advertir que haría pública la situación. “Me amenazó con hacerme una querella”, expresó en Radio 10 agregando que es común el apriete y la persecución a compañeros municipales por parte de la gestión Córdoba. Fuenzalida recordó haber trabajado para la campaña del actual intendente y se arrepintió.



Asimismo, el municipal exigió equidad. Dijo que el hijo del director de Tránsito pasa todos los días por su casa a alta velocidad y sin casco y que no le hicieron nunca una multa. Afirmó que estamos frente a un gobierno municipal de elite que no le importan los humildes. Expresó que si el Intendente quiere plata que la gestione de manera sustentable no haciendo padecer a los pobres. Finalmente Fuenzalida dijo que para pagar la multa tiene que hacer pasar hambre su mujer y su hijo previo a las fiestas de fin de año.