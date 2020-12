Derecho de Admisión: Hotel le prohíbe la entrada a todos los intendentes de Belén.

Las decisiones que tomaron los intendentes y los COE locales no contuvieron al sector turístico y eso generó enormes perjuicios. El Aconquija pudo saber que el Hotel de Campo Oeste Paraíso le pidió al intendente Figueroa que se retire porque no lo iban a atender nunca más y decidió hacer valer el derecho de admisión para todos los jefes comunales del norte de Belén. Tiene prohibida la entrada los intendentes Villagrán, Figueroa, Yapura, Casimiro, Villagra, Santillán, Espinosa, Gómez, incluido “Telchi” Ríos.

Para ser más específicos antes de contar la historia detrás de la reacción de esta familia que tiene un emprendimiento turístico sobre ruta 40, quienes no pueden ingresar por ningún motivo al Hotel de Campo Oeste Paraíso son los intendentes Ramón Villagra (Villa Vil), Gilberto Santillán (Londres), Alberto Espinosa (Puerta de San José), Marcelo Villagrán (Hualfín), José Figueroa (San Fernando), José Yapura (Pozo de Piedra), Carlos Casimiro (Puerta de Corral Quemado), Isidro Gómez (Corral Quemado), e incluido Daniel “Telchi” Rios (ciudad).

El Hotel de Campo Oeste Paraíso se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Belén. Está sobre ruta 40, en una localidad llamada La Ciénaga, perteneciente a la Puerta de San José. Los dueños de este emprendimiento privado familiar le dijeron a El Aconquija que se cansaron de andar durante meses por detrás de las autoridades implorando consideración debido a las incoherencias, idas y vueltas, de los intendentes belichos que, consciente o inconscientemente, le hicieron mucho daño al turismo en la zona.

El Hotel pertenece a la familia Aguiar. El proyecto se hizo con mucho esfuerzo, los Aguiar vendían leña antes de concretar el proyecto turístico enclavado en La Ciénaga. El primero en enterarse que ya no puede entrar más fue el intendente de San Fernando, José Figueroa, que estaba de paseo con la familia. Ya en el lugar, los dueños de Oeste Paraíso le pidieron amablemente que se retire porque no lo iban a atender. El mensaje en definitiva fue que no regrese más por ahí.

En diálogo con El Aconquija, los Aguiar destacaron la predisposición y el compromiso del gobernador Raúl Jalil con quien hablaron en varias oportunidades intermediando en la negativa de los intendentes que al final hicieron lo que quisieron sin atender al clamor del sector privado que prácticamente los perseguía para poder entablar una conversación con ellos. Los jefes comunales no dejaban pasar turistas y vecinos mientras ellos se movían libremente como si fueran inmunes al Covid-19.

“Oeste Paraíso” es restaurante y hospedaje. Los controles irregulares y bloqueos caprichosos de los intendentes hicieron que las pérdidas para los emprendedores turísticos fueran enormes. Si le sumamos la pelea estéril entre el COE de la ciudad de Belén y el COE del norte de Belén, se obtiene un combo cuyo abultado costo no comprenden los intendentes. Lo decimos por el descaro de los jefes comunales y funcionarios de pretender volver por ahí. Esto a pesar de que es público de que no son bienvenidos a ese lugar.

Recordemos que cuando se conformó el polémico COE regional, también estuvieron presentes el Senador de Belén: Jorge Sola Jais; el Alférez de Gendarmería Nacional con asiento en Belén, Héctor Magallanes; los Comisarios José Carrasco y Gustavo Giménez; la Jefa del Área programática 11, Dra. Marianela Saracho. Tras 9 meses parados, los privados reaccionaron coherentemente. Si por casualidad llegan a pasar los intendentes cuestionados por su inoperancia e incluso corrupción que ni se se les vaya a ocurrir pararse porque, así como entraron van a salir. Los Aguiar compraron botines específicos para ese momento.