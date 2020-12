Cachete Sierra hizo un repaso de toda su participación en el Cantando: “Cuando arranqué…”

Agustín Sierra, más conocido como Cachete Sierra es uno de los personajes más populares del ´Cantando 2020´. No solo por su progreso, sino también por el apoyo recibido por el público. Este año, además, ha sido especial para los participantes, debido a la pandemia del covid-19. El actor ha querido hacer un balance sobre su año y ha reconocido que no quiere irse del concurso, es más, confiesa que le encantaría ganarlo.

“Ahora afino y soy lo más parecido a un cantante que puedo ser. En las últimas galas tuvimos devoluciones muy lindas. Siento que ya cumplí, que hicimos hasta lo imposible. Cuando arranqué no podía cantar ni el ‘Arroz con leche’ y nos bancamos críticas terribles, que el jurado se riera, que nos pusieran cero o nos ningunearan”, contó Agustín en una entrevista para La Nación.

Cachete Sierra reconoció que descubrió una nueva faceta suya, que antes no conocía y que complementará su trabajo como actor. “Más allá de desafinar más o menos, creo que presentamos shows muy dignos siempre. Sabiendo que no soy cantante, me parece que el desafío está en romper el hielo, en animarse más allá de no estar seguros con alguna herramienta”, se sincera el conductor.

“Le sumé la voz al actor y es algo que nunca había explotado. Jamás había cantado en vivo y mañana, quizá, pueda hacer algunas canciones en una comedia musical”, expresó. No obstante, defendió que él mismo creía que era más probable que lo convocaron para participar en el ´Bailando´, que en ´Cantando´.

“Fue algo impensado. Estar en ´Bailando por un sueño´ tiene alguna coherencia porque bailo desde los 8 años. No me creo Piquín pero me defiendo. ¿A quién se le ocurre que pueda cantar? Y me pregunté: ‘¿por qué no lo haría?’. Me di cuenta entonces que era un miedo escénico, miedo a errar”, reconocía el actor.