Fede Bal desmiente su separación con Sofía Aldrey: “Seguimos en pareja”

Esta semana Fede Bal estuvo en el punto de mira. Los rumores sobre su separación con Sofía Aldrey y su audio a El Polaco ocasionaron una ola de noticias, que ha tenido que salir a aclarar. “No es verdad lo que se dijo, con Sofía está todo en orden y ella es genial. Seguimos en pareja y bien. Sofi está genial y no se generó ningún problema entre nosotros. Todo es mentira”, declaró Fede para el portal Primicias Ya.

El rumor de su ruptura se hizo público en el programa ´de LAM´, cuando Andrea Taboada lanzó la primicia: “Sofía Aldrey y Federico Bal ya no estarían juntos. Ya no serían pareja. Esto paso en el día de ayer, y tendrán que confirmar ellos. Estoy tratando de comunicarme con Sofía también y me dicen que después de que escuchó el audio y supo de la fiesta, que no era un asado, ella habría determinado y habría decidido terminar la relación”.

El argumento usado para defender la desunión de los enamorados fue la supuesta fiesta sexual que habría organizado Fede Bal y a la que asistió el polémico amigo de Federico: El Polaco. Los audios, también filtrados en el programa de Ángel de Brito fueron el foco de atención de los medios durante días.

Qué paso en la fiesta de Fede Bal

En este contexto se hizo notoria la separación de El Polaco y Barby Silenzi, por lo que se asumió y se especuló también sobre la ruptura de Sofía y su pareja. “Sobre los audios que mostró Ángel la verdad que no lo entiendo y no tengo nada que decir al respecto y creo que no hay nada que aclarar, se ve que se puso celoso porque no lo invité. Que la pileta estaba caliente es verdad, si le pega el sol todo el día”, aclaró el presentador.

Cinthia Fernández, compañera de teatro de Bal aseguró que no existía ninguna crisis de pareja entre su amigo y su pareja. Además sostuvo que su novia sabía todo lo que había ocurrido en la fiesta.”En el ensayo dijo que Sofía sabía todo lo que hacía, quién estaba esa noche. Dijo que lo de la mesa de las chicas no era cierto”, contaba.