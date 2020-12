Inés Blas aseguró que votará contra la legalización del aborto ¿Qué pasará con Mera?

(Por Diego Nofal) El caso del cambio de postura de un senador salteño con respecto a la legalización del aborto, hizo que todos los votos del Frente de Todos empiecen a ser cuestionados y mirados con recelo. En medio de los rumopres y especulaciones, la senadora nacional por Catamarca, Inés Blás, del partido gobernante, anticipó que mantendrá su posición en el mismo sentido que en 2018 y votará en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Lo que le llevó un dejo de calma a los pañuelos celestes.



“Del análisis del proyecto surgen dudas y cuestiones. No difiere del que tuvimos en análisis en 2018, despenaliza la práctica del aborto, pero penaliza a los efectores de salud, a los médicos”, comentó. Asusta que las jóvenes, a partir de los 16 años, con la sola expresión de voluntad, pueden acceder al aborto”, fundamentó la parlamentaria que dejó bien en claro que, pese a la presión del oficialismo mantendrá su voto.

“Sigo convencida de que el aborto no es una solución, creo que se puede evitar un embarazo no deseado. El proyecto colisiona con lo que establece la Constitución. Está determinado que la vida existe desde la concepción y no podemos coartar un derecho a nacer, estamos impidiendo el desarrollo de alguien que alguna vez será persona”, sostuvo, la senadora que además alegó que la mayoría de los catamarqueños están en contra del proyecto.

¿Qué pasará con Mera?

Mucha gente tomó las declaraciones del senador Dalmacio Mera, como una duda y empezó a señalar que podría cambiar su voto en contra de la legalización del aborto por uno a favor de la iniciativa, “En la discusión en 2018 apareció algún proyecto que planteaba una consulta popular entendiendo que había un número importante de argentinos a favor y otro número importante en contra”, dijo y encendió la luz de alarma entre los celestes.

” (El plebiscito) se planteó en Irlanda para que esta ley sea viable una especie de plebiscito, de consulta popular, para decidir un tema de esta delicadeza. Tal vez sea una opción que deberíamos analizar con mayor seriedad para no entrar en un conflicto -en caso de aprobarse esta ley- de características constitucionales”, señaló y dejó un halo de dudas sobre si mantendrá su voto en contra de la legalización del aborto.