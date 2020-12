La emotiva dedicatoria de Claudia Villafañe a Diego Maradona en MasterChef

Claudia Villafañe, exesposa de Maradona y participante de MasterChef Celebrity, se emocionó en el programa de anoche, dedicándole un logro a su exmarido. Villafañe es una de las semifinalistas del concurso y obtuvo una estrella dorada por su rendimiento. “No quería decir nada, porque todos los días se dicen cosas lindas y no. No hablé, no hice ningún homenaje, pero va para el papá de mis hijas…”, dijo Claudia.

El plato que cocinó la expareja de Diego fue muslo de pollo frito, con mayonesa de mostaza y cebollas, ensalada de manzana verde, zanahoria y repollo. Germán Martitegui exclamó un “Impecable”, nada más probar la comida realizada por la aspirante. Tras dejar que sus compañeros del jurado degustaran, añadió: “Es la mejor costra de pollo frito que he comido hasta ahora”.

Cuando el conductor del programa, Santiago del Moro le dio la noticia de que había recibido el reconocimiento agregó: “Son tiempos muy movilizantes para mí y para toda la familia”. Este momento tan emotivo movilizó a todos y no tardaron en llegar los mensajes de apoyo. La primera en felicitar a la empresaria por su gesto fue su hija Gianinna.

“Sos inmensa Ma! Gracias a ustedes por Dal, gracias a su amor por tanto. ¡Nos extraño! Ya nada es igual y una parte muy mía se fue con él. Perdón. Es así. No les prometo nada. No puedo. Pero vos, ¡vos quédate para siempre con ese llamado! ¡Nos amo!”, le escribió Gianinna Maradona en su cuenta personal de Twitter.

En las últimas horas, la hija de Claudia Villafañe y el astro cerró su cuenta de Instagram “porque las fotos de los árboles de Navidad la deprimen”. Además, se manifestó tras conocerse la primera autopsia del cuerpo de Diego Armando.”Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la loca desquiciada”, publicó.