La secretaria de Inclusión y Economía Popular, María Argerich, renunció a su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales donde agradeció los años de gestión y demostró admiración y afecto hacía sus compañeros de trabajo. Dejó el cargo después de dos años, al haber asumido en el 2018 durante la gestión de Lucía Corpacci.

María Argerich renunció en su puesto de secretaria de Inclusión y Economía Popular, en su cuenta de Facebook agradeció y reconoció el camino realizado. “Gracias por estos años de gestión, hoy me despido con el corazón lleno y la satisfacción de la tarea cumplida. Quedaron cosas por hacer, pero el camino recorrido fue inmenso y con mucha entrega, amor, respeto y compromiso”, expone la publicación.

“Cuando asumí en abril de 2018 como Subsecretaria de Inclusión y Desarrollo me propuse trabajar fuertemente en territorio a la par de cada catamarqueño. Tal como me lo había encomendado la Gobernadora Lucia Corpacci. Reafirme mi compromiso hace un año gracias a Raúl Jalil que me honró con el cargo de Secretaria de Inclusión y Economía Popular”, agrega el comunicado.

El “posteo” de María Argerich finaliza: “Me llevo de este espacio de trabajo el cariño de muchas personas. Y dejo mi admiración y respeto para mis compañeros y compañeras de trabajo y todos los y las referentes sociales y emprendedores de la Provincia. Agradezco a los ministros por la confianza y me entrego en un nuevo camino, con las ganas de seguir siempre aprendiendo y caminando, sabiendo que la Patria es el otro”.

Gestión del área de Inclusión y Economía Popular en el 2020

María Argerich se hizo cargo de un área de gran sensibilidad social, la misma tenía relación directa con merenderos y comedores barriales. La situación en el 2020 con la pandemia del coronavirus empeoró la situación en este sector de la sociedad. En el corriente año desde Inclusión y Economía Popular ayudaron sistemáticamente a miles de familias catamarqueñas, con las tarjetas AlimentAR entre otras medidas.