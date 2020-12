Mirá las fotos de las divertidas vacaciones de Flor Vigna y Nico Occhiato en Brasil

La etapa de esconderse para que nadie los vea ya pasó. Flor Vigna y Nico Occhiato ya no se ocultan más. Viven su amor, pero sin poner etiquetas. Hace tres meses, así lo planteaba Flor en el programa Podemos Hablar: “Con Nico sí nos estamos viendo ahora. Y, obviamente, también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos. Realmente, a veces nos juntamos y no termina en la cama”, expresó la modelo.

“En un momento quisimos decir: ‘Bueno, si no somos novios no somos nada’. Y nos extrañamos mucho. Realmente, nos pasa que nos contamos todos los problemas y somos los mejores amigos el uno del otro. Entonces reducirlo solo a lo romántico cuando no estaba la situación. Realmente en un momento no éramos compatibles. Nos vemos de vez en cuando, pero no estamos en una relación”, continuaba el relato Vigna.

Bajo el rótulo de pareja o no, decidieron tomarse vacaciones juntos. A través de sus stories de Instagram expusieron ante sus seguidores las playas paradisíacas donde se encuentran. Dichas fotos fueron divulgadas, tanto en la cuenta personal de Flor Vigna, como en la de Nico. Además, mostraron el lujoso hotel con pileta frente al mar donde se hospedaron.

Ni bien llegaron al hotel, la influencer subió un vídeo donde mostraba un pequeño “accidente” de Occhiato. Al conductor le defecó una paloma en su remera. “Lo bueno es que te dieron una buena recibida, mi amor. Te cag… unas buenas palomas la remera”, alcanzó a decir Flor en el corto vídeo que compartió en las redes.

Hace tan sólo una semana atrás, ambos desmentían los rumores del supuesto embarazo de la presentadora argentina. Lo hicieron a través de un story y el programa de LAM. Sin embargo, en octubre la modelo dio una importante declaración en una entrevista realizada para la revista Gente. “Tengo clarísimo que la maternidad no realiza a una mujer, pero es una experiencia que quisiera atravesar a mis treinta o mis cuarenta, ¿por qué no?”, manifestó la actriz. Hoy tiene 26 años.