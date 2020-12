Dalma Maradona recuerda a su padre y deja un mensaje impactante

En medio de la investigación por la muerte de Diego Maradona y las duras críticas recibidas, Dalma Maradona decidió manifestarse, una vez más, a través de las redes sociales. Reveló algunos de los momentos que vivió junto a su padre tras el festejo del partido que ganó Boca en el día de ayer.

“Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste… Yo no necesito nada porque yo disfruté los mejores momentos de mi vida con vos! Colgados del palco, yo relatándote los penales cuando te ibas afuera porque preferías no verlos, los abrazos cuando le ganamos al Palmeiras en Brasil. Cierro los ojos y estamos ahí…yo ya gané!”, posteó Dalma en su cuenta personal de Instagram, junto a una foto en la que lleva puesta la camiseta xeneize de Maradona

“¡Te extraño todos los días! No necesito más! Gracias por hacerme amar estos colores! Qué lindo es ser de Boca! Gracias papá!”, finalizó la empresaria. En las últimas horas, la hija de Diego fue a buscar las pertenencias de su papá a la casa ubicada en el barrio San Andrés de Benavídez. La joven actriz fue hasta la propiedad, en compañía de allegados y profesionales que pudieran asesorarla.

Esta decisión fue tomada para que no produzcan hechos que desencadenen un conflicto con el resto de integrantes de su familia. Muchos de ellos involucrados en el trámite de sucesión del astro. Recientemente, la hija de Claudia Villafañe había publicado una tierna foto junto a Diego. En la imagen se la podía ver cuando era un bebé, intentando dar sus primeros pasos.

En este posteo, Dalma Maradona compartió un conmovedor texto, que movilizó a sus seguidores: “Cuando los homenajes se terminen, yo te voy a recordar todos los días. Cada día extrañándote un poco más”. En esta ocasión, la hija de Maradona deshabilitó los comentarios para que nadie pudiera interactuar. No obstante, en cuestión de minutos su publicación superó los 100 mil likes.