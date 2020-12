El osado look de Florencia Peña que cautivó a todos

Florencia Peña, actriz y conductora argentina no para de llamar la atención de sus fanáticos. De manera diaria, y a través de las redes sociales sube posteos que ven sus 5 millones de seguidores. Cada vez que hay una publicación nueva, estallan los comentarios y likes sobre su figura o su forma de vivir.

Hace tan solo dos horas ha dejado sin palabras a sus admiradores, a través de su cuenta personal de Instagram. Peña ha expuesto una foto en la que muestra un conjunto especial, donde combina el color morado, junto con el negro y el plateado. “Feliz víspera. Gracias a mi equipo”, escribió la actriz. Rápidamente llegaron los comentarios y buenos deseos: “Siempre bella”, “diosa total”, “divina” o “sin palabras” son solo algunos de ellos.

La actriz que interpretó a Moni Argento ya fue noticia en el día de ayer, debido a su crítica opinión sobre la crisis de Ximena Capristo y Gustavo Conti. Teniéndolos de invitados en su programa ´Flor de equipo´, y siendo defensora y practicante del amor libre y el poliamor, la actriz argentina dio su durísima opinión.

´´Ustedes son una pareja hermosa, pero son una pareja de 20 años y los 20 años van erosionando…Lo que entiendo es que vos (Gustavo) te cortaste solo y cuando te quedás afuera es donde empieza el problema. El problema es el no consenso, el problema es que no lo hayan podido charlar´´, expresaba la conductora.

´´Quizás, si vos hubieras ido de frente, que me parece que es el gran problema que tienen las parejas, y dicho; mirá, me pasa esto. ¿Qué hacemos?´´, opinaba Florencia, siendo interrumpida por Gustavo: ´´¡No me pasaba nada!´´. Una de las características intrínsecas de Florencia Peña, además de su actividad en las redes sociales es su opinión directa y sincera.