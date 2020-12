¿Qué pasó? Flor Torrente acabó llorando en el Cantando 2020

Antes de comenzar los ritmos libres del Cantando, Flor Torrente y su compañero enseñaron cómo les había ido en la cámara oculta que le habían hecho a la presentadora en uno de sus ensayos. Soportó pistas que saltaban en diferentes ocasiones, pero finalmente comenzó a impacientarse.“¿Estoy loca yo?”, expresó. Acto seguido apagaron su micrófono. “Se cortó el micrófono 74 veces” se quejó la participante.

Cada rato le decían que tenía que actuar, que debía conectarse más con su compañero o que la veían distraída. Se sumaron los acoples, y explotó todo. Sobre todo cuando entró la coach enojada con ella. “Pará a mi no me hables asi”, se defendió Torrente. Cuando se empezó a quebrar, le dijeron que todo se trataba de una broma.

El perfil bajo de Flor Torrente

La joven actriz es muy cuidadosa a la hora de hablar de su vida íntima. Por eso, sorprendió a todos que se quebrara y dejara ver esa parte vulnerable de ella misma. Otro acto que sorprendió a los fans de Flor fue la confirmación de su relación con Guido Iannaccio, expareja de Micaela Tinelli. Lo hicieron oficial publicando una fotografía y varios vídeos de ellos juntos.

“Hoy estoy con ganas de escribir, y siempre vuelvo a la misma pregunta: ¿qué es la felicidad? La respuesta va cambiando, pero si tuviera que resumirlo en simples palabras serían: ‘Instantes de plenitud’. Esos momentos en los que respiras profundo y sentís que estás en el lugar correcto, en el momento exacto. ‘So, aquí… instantes de una semana feliz. Los amo, Nos amo”, posteó la empresaria en su cuenta personal de Instagram.

Recientemente, el conductor Lizardo Ponce le preguntó a Flor Torrente si le gustaría casarse con Guido. “¡Me casaría! ¿Pensaban que iba a decir que no?. Para mí hay que hacer una nueva forma de casarse. Igual, no me casaría por Iglesia…”, expresó, dejando abierta a la imaginación el tipo de boda que desea. Además, señaló que aún no sabe cuándo le gustaría dar ese gran paso. De esta manera, Flor, poco a poco se va dando a conocer entre sus fanáticos.