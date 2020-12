UCR: las líneas internas sostienen que aún no se publicó la Carta Orgánica en el Boletín Oficial de la Nación

Las líneas internas de la UCR, Corriente Progresista Radical (CPR) y Raúl Alfonsín, sostienen que aún no se publicó la reforma de la Carta Orgánica en el Boletín Oficial de la Nación. Los integrantes de las agrupaciones confirmaron que esto genera “incertidumbre y sospecha”. De todos modos, adelantaron que competirán en las elecciones internas y solicitaron que la Junta Electoral aclare la situación.

En el encuentro de la UCR participaron el diputado José Sosa; el actual presidente de la CPR, Hugo de la Quintana; los dirigentes Ricardo del Pino, Oscar Arellano y Mamerto Acuña; y los concejales de Los Altos, Néstor Montalván y Carlos Olveira. Dentro de la reunión plantearon la necesidad de lograr un acuerdo radical para cambiar el partido y pedir la aclaración del Boletín Oficial.

“Creemos que este acuerdo tiene que pasar por salir del status quo con rangos conservadores que no sirvió para mucho. Creemos que es sano que ocurran estas internas”, explicó Hugo De la Quintana. Sobre la no publicación de la reforma de la Carta Orgánica expresó que les “genera una incertidumbre y sospecha importante, porque no conocer las reglas para disputar la interna es muy preocupante”.

“Ya pedimos información mediante nota, lo reiteramos, y creemos que lo próximo es preguntar en la Justicia Federal. Hasta que no tengamos algo escrito que nos diga las reglas, no podemos saber cómo conformar las listas para el 7 de enero. Queremos participar de la elección y darle una dinámica diferente al partido”, agregó Hugo de La Quintana, presidente de la CPR.

Ricardo Del Pino comentó sobre la reunión de la UCR que “no vamos en contra de nadie, sino en contra de tener un radicalismo vacío”. Luego agregó que hay liderazgos que están lejos de la gente, que los están llevando al subsuelo. “Lo que buscamos es que la gente elija que radicalismo quiere. Queremos uno con dirigencia nueva, con convicciones de la ética radical y con personas honestas” finalizó.

La RRAP en Pomán

La Renovación Radical y Popular (RRAP) visitó Pomán, en el lugar se reunieron con dirigentes y concejales en cada una de las jurisdicciones. “En la coincidencia de cambio profundo en la gestión política de la UCR y la necesidad de abocar los esfuerzos a la integración de todos los sectores del partido. Se acordó llevar adelante un trabajo conjunto para dar lugar a la construcción del mejor plan de gobierno para los catamarqueños”, expresaron.