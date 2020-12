Vicky Xipolitakis le cortó el rostro a Germán Martitegui

En el último episodio de MasterChef, Vicky Xipolitakis cocinó un plato, junto a su compañera de reality Sofía Pachano. Contentas con el resultado, se acercaron al jurado para conocer su devolución. Martitegui criticó duramente su comida y la participante no se calló nada. Le respondió que no entendía el resultado de su veredicto.

“Hicimos dos chicles”, contaba Pachano, riéndose de los obstáculos que tuvieron que superar para finalizar la prueba de la noche. Germán explicó a Xipolitakis que no encontró dos sabores claves: el choclo y la llama. ´´La llama, como te dijimos, requiere cortarla chiquitita. Por suerte la cortaste más chica de lo que la habías cortado. Igual, está como un poco dura. El resto de los ingredientes está bien, me parece que entendiste de qué zona venían´´, opinó Martitegui.

Además, aprovechó el momento para hacer una fuerte declaración que dejaría a Germán atónito. Dejó bien claro que, a partir de ese momento, ya no le demostrará ningún tipo de afecto. “A mí no me gusta sufrir por amor, el amor no se mendiga. La verdad es que yo nunca me arrastré, el tren ya pasó y yo ya no espero más nada de nadie”, sentenció la modelo.

“Igual, nuestra relación se terminó. Te lo quería decir, él es profesional y sabe preparar. Ayer cuando volví a casa lo decidí”, expresó Vicky. El jurado y Sofía se agarraron de la cabeza. Todos estaban sorprendidos por las palabras de la vedette. “Me voy para lo dulce, para mí lo salado se terminó”, siguió.

Santiago del Moro, conductor del programa pidió un aplauso para la exbailarina: “Así se habla”, expresó el presentador. Después de defender que no pensaba sufrir más por amor, aseguró: “Tengo una fila”. El jurado solo se rió y Xipolitakis añadió: ” Perdón a toda la gente que apostó a esta pareja, pero el amor es de a dos, no es de a uno. Y yo ya no sé más que hacer”.

Acto seguido, Vicky Xipolitakis preguntaba, entre risas a Damián Betular si estaba soltero. “Tal vez, mañana bajo por la chimenea de tu casa…”, dejó caer Germán, redoblando la apuesta una vez más. Lo hizo refiriéndose a la Nochebuena, ya que sabe que la exbailarina ama esta festividad.