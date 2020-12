¡Volvió! Jimena Barón aparece para aclarar los rumores sobre su supuesto embarazo

Jimena Barón, la polémica actriz y cantante argentina ha estado desaparecida estos últimos meses. Hace una semana, la instagramer y panelista Bendita Juariu compartió un mensaje de una seguidoras donde “se le informaba” que Barón estaba embarazada de Tucu. Pese a que no confirmó ninguna situación, sino que se limitó a “transmitir la información”, la versión del estado de la cantante se hizo viral en tiempo récord.

El inicio de la cuarentena fue crucial en la vida de la artista, ya que decidió volver a la casa de su expareja, Daniel Osvaldo, para que pasara tiempo con su hijo en común; el pequeño Morrison. Al principio, surgieron los rumores de reconciliación puesto que subieron diferentes fotos en familia a las redes sociales, con semblantes muy sonrientes.

Esa buena onda duró hasta el mes de Julio. Después de este distanciamiento entre ambos, volvieron a hacer sus vidas por separado. La actriz iniciaba una relación con Tucu López, integrante de la obra erótica ´Sex´, con quien viajó a Tucumán. Instalada en la ciudad de su pareja, Jimena recibió un mensaje de WhatsApp de Ángel de Brito preguntando por su embarazo.

“Descarto de la noticia de embarazo de Jimena Barón porque hablé ayer con ella. Muchos me decían ‘está embarazada la Cobra’. Ella sigue con el Tucu, se fueron a Tucumán, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo Jimena Barón, y me mandó foto de prueba? El culo tengo embarazado. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores”, contó el conductor de ´LAM´.

Acto seguido, De Brito contó que el que sí será padre pronto es Rodrigo Tapari, participante del Cantando 2020. “Quien va a ser papá es nada más y nada menos que Rodrigo Tapari. Le cayó la noticia justo en su cumpleaños”, reveló el conductor ante las panelistas. Será el segundo hijo de Rodrigo.