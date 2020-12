Jimena Barón y el Tucu López, juntos por primera vez en una postal navideña

Desde mitad de año, la cantante argentina Jimena Barón dejó de publicar en sus redes sociales. Tras salir de la casa de Daniel Osvaldo, el padre su hijo, dónde se encontraba durante la cuarentena, no dio más noticias sobre su paradero o sobre su estado profesional.

En las últimas horas el Tucu López publicó la primera foto oficial de la pareja. Su noviazgo ya había sido noticia durante las últimas semanas, tras saberse que la actriz se fue a Tucumán, donde reside su pareja, junto a Momo, el hijo de ella. Fue allí, donde se hizo la hermosa postal familiar. Dicha imagen ya es viral tras conocerse su existencia a través de las historias de Instagram del locutor.

Este viaje navideño significa mucho para la pareja, ya que se presenta por primera vez a la familia de él. En la imagen se puede ver cómo el Tucu López le da un tierno beso a la cantante en la nariz. Así dejaron ver la buena relación que existe entre ellos. A lo largo de esta semana han surgido fuertes rumores de embarazo, que enseguida fueron desmentidos por Jimena Barón.

Todo comenzó cuando la instagramer y panelista, Bendita Juariu, compartió un mensaje de una seguidora donde “se le informaba” que Barón estaba embarazada de Tucu. No confirmó nada, pero la información se hizo viral y no tardó en tomarse como verdadera, sin la confirmación de ninguna de las partes.

Tras recibir un mensaje de WhatsApp de Ángel de Brito, la actriz no tuvo pudor en desmentir los rumores de embarazo de la manera más gráfica posible. “El culo tengo embarazado. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores”, expresó el conductor de ´LAM´ en su programa.