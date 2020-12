Conocé la razón por la que Jimena Barón abandonó las redes sociales: “Sintió vergüenza por…”

Tras años de mostrarse activa y generar mucho contenido para sus fanáticos en las redes sociales, Jimena Barón decidió desaparecer de la esfera pública de manera repentina. Se especuló mucho sobre las posibles razones que la llevarían a semejante decisión. Todo comenzó tras mostrar su “día a día” en la casa de su expareja Daniel Osvaldo, el padre de su hijo, durante la cuarentena.

La cantante y el futbolista pasaron juntos los primeros meses de aislamiento. La razón fue que el papá de Momo pudiera estar más tiempo con su hijo, pero no salió todo como esperaban. Tras abandonar en julio de este año la casa de su ex, Jimena renunció también al mundo virtual, donde dejaba a 5,8 millones de seguidores sin respuestas.

El mes pasado, en el programa “Intrusos” la conductora y locutora Paula Varela sacó a la luz el motivo de la ruptura de los papás de Morrison. Este fue el principal motivo que movió a la artista a abandonarlo todo, y vivir en el anonimato. “Ella estaba tranquila empezando esta relación con Osvaldo, contenta y feliz. Pero empezaron las críticas porque le preguntaban: ‘¿cómo volvés con él?’. Ella se la bancó porque estaba enganchada”, contaba la presentadora.

Este sentimiento duraría poco, ya que la ruptura se produjo de manera abrupta: “Un día ella se encuentra en el celular de Osvaldo chats con otras mujeres. Tuvieron una discusión y él le dijo ‘yo nunca te prometí nada’. Y ella le dijo ‘sos el padre de mi hijo, me la juego mediáticamente porque me están matando por volver con vos y me hacés esto’. Después, agarró sus bolsos y se fue”.

La periodista agregó: “Ahí es el bache en el que ella nos queda fuera de las redes sociales. La gente que la conoce, las amigas de ella e incluso famosas, me dicen que ella sintió vergüenza. Eso es lo más honesto y humano. Le dio vergüenza. Se sintió contradictoria”, concluyó.

Jimena Barón sigue desaparecida de sus redes sociales

A pesar del empeño de Jimena Barón por intentar permanecer alejada del ojo público estas últimas semanas ha estado en boca de todos, tras los rumores de embarazo que surgieron en las redes sociales. A esto debemos añadir que el día de Navidad, su nueva pareja el Tucu López compartió una tierna postal familiar junto a la cantante y su hijo. La mira vuelve a estar en Jimena, pero hasta ahora poco se sabe de si decidirá volver a mostrarse.