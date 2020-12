Conocé los detalles de la Navidad de Susana Giménez en Miami

Susana Giménez se encuentra en Miami pasando sus vacaciones de Navidad. Se encuentra acompañada por su hija Mecha Sarrabayrouse. Tiene previsto quedarse en los Estados Unidos hasta el 29 de Enero para enlazar su viaje con la fecha de su cumpleaños. La actriz y su hija compraron grandes cantidades de adornos para decorar su festejo con un notable toque navideño.

Entre los objetos adquiridos se encontraba un Papá Noel gigante, y otros utensilios típicos de la época. Durante su estadía, se encontraron con el periodista Mario Massaccesi, la presentadora Teté Coustarot y el productor Dany Mañas. En un post de la cuenta de Instagram de Susana se puede ver un momento peculiar en el que Mario carga al gran monigote.

“Mecha Sarrabayrouse salió a comprar un Papá Noel para decorar la casa en Nochebuena ¿y miren con quienes se encontró? Teté, Mario Massaccesi y Dany Mañas. ¡Menos mal! Porque no sé cómo hubiera hecho para cargarlo en el auto”, compartió Giménez. También su sucesora grabó una filmación para mostrar el gigante Santa Claus, contando quiénes iban a pasar esa noche con ellas.

“Hoy viene Cala, Bruno, Teté, Sashi, Josefina, Dany Mañas y nadie más, somos nueve”, expresó. Y, a los gritos, añadió: “Y Mario Massaccesi, que fue el que trajo alzado a Santa Claus que pesa un gramo!”. Es más, aseguró que se encuentra muy feliz con unos calentadores de comida adquiridos especialmente para la cena de Navidad. “Nunca vi una cosa igual”, exclamó.

El conmovedor vídeo de Susana Giménez

Hace poco, la conductora había grabado un tierno vídeo para Mirtha Legrand. En él, exponía sus sentimientos sobre el regreso de La Chiqui a su programa: “Hola Chiqui, querida de mi corazón. Estoy en Miami, todavía hay sol pero como estamos en invierno enseguida oscurece. No fui a la peluquería, no tengo maquillaje, no tengo nada… Estoy hecha una bruja, pero me encanta que vuelvas a la tele con Juani que lo ha hecho muy bien, cada día mejor. Ya hasta te diría que muy canchera. Y muy linda”.