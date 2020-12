¡En su mejor momento! Flor Vigna le dedicó un romántico mensaje a Nico Occhiato por su cumpleaños

Flor Vigna y Nico Occhiato decidieron darse una nueva oportunidad, pero sin poner un rótulo a su relación. Aún así, la conductora y el presentador tomaron la determinación de pasar las vacaciones de Navidad juntos y solos. Poco a poco, se van mostrando, cada vez más en las redes sociales.

Se especuló mucho sobre el lugar adonde habrían ido los tortolos a pasar su descanso. Primero se dijo que era Brasil, pero finalmente se supo que Cancún fue su destino elegido. Pasaron allí las especiales fechas del 24 y 25 de Diciembre y ahora, también el cumpleaños número 28 de Occhiato. Para festejarlo y compartir su felicidad, Vigna posteó una foto junto a él en su cuenta personal de Instagram.

“Feliz cumple al pibe de Ramos que se está comiendo el mundo con su creatividad, con su hacer y con su amor. Capricorniano apasionado deseo que cumplas todas tus metas, rodeado de familia y amigos, que te aman como lo hiciste siempre. Felices 28”, compartió la actriz.

Un día más tarde, el vídeo ya superó el millón y medio de reproducciones y recibió más de 3.500 comentarios. Muchas figuras públicas quisieron estar presentes en el día del locutor y se manifestaron. “Muy feliz cumple, Nico”, comentó Nico Vázquez. Stephanie Demner expresó “los amo”. Gimena Accardi, al igual que Stefi Roitman se limitaron a dejar un emoji de un corazón.

Hace unos días, Flor Vigna desmentía los rumores de sus supuesto embarazo, mientras ahora disfruta del sol y la playa de México. “Hoy me desperté y mi WhatsApp está lleno de mi familia, amigos, de periodistas, conocidos y desconocidos, que me preguntan si estoy embarazada y la respuesta es que no, que eso no sé de dónde salió. Es una falsa noticia, pero es realmente hasta un poco invasivo que todo el tiempo te pregunten eso así que quiero aclarar que no, que no lo estoy”, declaró a través de su cuenta de Instagram.