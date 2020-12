Gladys La Bomba Tucumana reveló que tiene un nuevo amor

A fines del año pasado, Gladys La Bomba Tucumana le ponía fin a su relación con Sebastián Escacena, después de dos años de romance. Desde entonces, Gladys asegura que las cosas entre ellos terminaron mal y que ambos siguieron sus vidas por separado. De hecho, dejó claro que la había estafado.

“Me hizo mucho mal, me dejaron mal económicamente, yo presté mucha confianza a esa persona que es mi ex, siento que de ese lado no sucedió lo mismo, porque soy una buena persona, me dejaron devastada económicamente”, declaró la cantante en el programa radial “Agarrate Catalina”. Se abrió y quiso contar cómo está su vida sentimental a día de hoy.

No se calló nada e hizo alusión al conflicto que tuvo lugar con la hija de Jorge Rial: “Y lo de More Rial fue una tristeza, tuve que poner un abogado y todo, cosa que me parece un delirio, porque la justicia se debe utilizar para otras cosas, yo pedí disculpas, se ofendió porque podría ser hija mía, no aceptó las disculpas, estamos ahí, me incomoda y me duele, es una chiquita que yo la veo como una nena”.

La nueva ilusión de Gladys La Bomba Tucumana

No obstante, en medio de tantas malas noticias, Gladys La Bomba Tucumana aseguró que se encuentra feliz conociendo a un nuevo amor: “Estoy conociendo a alguien que me encanta, que me hace bien. Es lo único que importa a esta edad es eso. Que sea buena gente, lo que más sueño en la vida es que todos seamos buena gente, a mí me ha ido bien en la vida por ser buena gente”.

Resplandeciente como no se la escuchaba hace mucho comentó que está saliendo con este nuevo hombre y se está dando una nueva oportunidad al amor. La participante del “Cantando 2020” sigue en la pantalla luchando por el primer puesto del certamen, mientras vive este reciente enamoramiento.