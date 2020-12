Mensaje navideño: La mujer del intendente José Figueroa dijo que merecían que le rompan todo

Lucía Nahir, la señora del intendente José Figueroa salió a denunciar “discriminación” luego de que los dueños del Hotel “Oeste Paraíso” le pidieran al jefe comunal de San Fernando (Belén) que se retire del lugar debido a que entienden perjudicó al sector turístico. La mujer del intendente belicho politizó el hecho. Además, dijo que las dueñas del Hotel fueron agresivas y que hicieron llorar a sus hijas. Advirtió que “lo mínimo” que merecen es “que le rompan todo”. El posteo se hizo en el marco de las fiestas de fin de año.

Ayer El Aconquija publicó que el Hotel de Campo “Oeste Paraíso” el fin de semana pasado le pidió al intendente José Figueroa que se retire porque no lo iban a atender nunca más y decidió hacer valer el derecho de admisión para todos los jefes comunales del norte de Belén, -incluido Daniel Ríos de la ciudad belicha-, por entender que, en lugar de contener al turismo lo terminaron de destruir. La mujer de Figueroa afirmó que “los maltrataron” y polítizó el hecho al asegurar que los corrieron por “pensar diferente”.

“Nos gritaron adelante de toda la gente que estaba en ese lugar. Todos los que nos conocen saben que somos honestos y buenas personas. En mí, el respeto y la lealtad es lo primero. Al recibir tantas agresiones solo acudí a decirles que no éramos culpables de lo que pasaba. Agarré mi hija y nos retiramos del lugar. Quiero dejar en claro que no voy a dejar que nadie nunca más se sienta con derecho de agredir, ni de maltratarnos por solo pensar diferente, o no estar de acuerdo con alguien que cumple una función”, expresó Lucía Nahir.

“Como muchos saben estas personas están enojadas o molestas porque no pudieron trabajar en el tiempo de pandemia. Atacaron a medio comité porque no podían trabajar. Mi esposo, jefe comunal (ni siquiera de su jurisdicción) perteneciente al COE regional del norte de Belén, debe tomar decisiones con respecto a las medidas de seguridad del norte de Belén, conjuntamente con sus colegas y demás autoridades”, se justificó la mujer de José Figueroa en el descargo que hizo vía Facebook.

Quienes no pueden ingresar por ningún motivo al Hotel de Campo Oeste Paraíso son los intendentes Ramón Villagra (Villa Vil), Gilberto Santillán (Londres), Alberto Espinosa (Puerta de San José), Marcelo Villagrán (Hualfín), José Figueroa (San Fernando), José Yapura (Pozo de Piedra), Carlos Casimiro (Puerta de Corral Quemado), Isidro Gómez (Corral Quemado), e incluido Daniel “Telchi” Rios (ciudad). Consideran que no condice el sueldo municipal con su enorme patrimonio (corrupción) y que circularon libremente como si fueran inmunes al covid-19 mientras perjudicaban con sus decisiones al sector turístico.