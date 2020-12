¡Puro amor! Las románticas fotos de la pedida de mano de Rodolfo Barili a su novia en Navidad

Son tiempos movilizantes para Rodolfo Barili. El conductor de Telefe aprovechó la velada de Navidad para pedirle matrimonio a su novia Lara Piro. Pero no fue lo único que compartió con sus seguidores de Instagram, sino que también grabó y expuso el conmovedor reencuentro con su madre, a la cual no veía desde el mes de marzo por la pandemia del covid-19.

El periodista llevaba cuatro años soltero antes de confirmar su noviazgo. Con él puso fin a los rumores que le relacionan con su compañera Cristina Pérez. El verano pasado hizo oficial su relación con Piro durante sus vacaciones en las playas de Cancún. Lara Tatiana Piro tiene 39 años, es abogada y madre del apodado en redes “Lao”. Barili es papá de Dante y Benicio, frutos del amor de su relación anterior hace 5 años.

Como su noviazgo apenas tenía un año, no se conocían muchos detalles de su relación, más que escuetas declaraciones por parte de ambos. “Estamos saliendo. Ser feliz no es una tarea fácil, la construcción de la felicidad suele no serlo. A veces se busca incansablemente sin alcanzarse. Pero a veces llega inesperadamente como un milagro. Estoy viviendo ese momento maravilloso”, compartía el locutor blanqueando todo en su cuenta personal de Instagram.

Lara declaró en “Siempre Show” tras confirmar su vida en común: “Ninguno de los dos lo esperaba, creo que fue realmente una bendición, con una herramienta que fue una amiga en común que nos encontró. Estamos muy bien, los dos tratamos de cuidar nuestra vida privada, a nuestros hijos”.

La convivencia de Rodolfo Barili y Lara Piro

Cuando comenzó la cuarentena, Rodolfo Barili y su ahora prometida decidieron irse a vivir juntos, para compartir más tiempo y parece que la convivencia fue muy bien. En esta fecha tan especial, donde tenía junta a su familia y estaba presente su pareja se decidió a arrodillarse y pedirle a Lara que fue su legítima esposa. ¡Ella dijo que sí! En sus redes sociales, el presentador compartió varias imágenes compartiendo su alegría con sus 476 mil seguidores.