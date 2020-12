¡Se cansó! La reacción de Mauro Caiazza cuando le preguntaron por Jimena Barón: “Que me sigan relacionando es…”

Tras un año y medio después de su separación, a Mauro Caiazza le siguen preguntando por la vida de su expareja Jimena Barón. Con ella vivieron un intenso y apasionado romance, del que fueron cómplices todos los fans del “Bailando” y de sus respectivas redes sociales. Pero en Agosto de 2019, tras un año de relación, decidían vivir sus vidas por separado.

Debido a la exposición mediática de ambos, hace algunos meses Mauro fue confundido con el nuevo novio de Jimena; el Tucu López. Lo confundieron físicamente, ya que los habían visto juntos pero no habían blanqueado su relación. Esta situación no resultó cómoda para Caiazza, que quiso manifestarlo de manera directa a Clarín. “No tengo contacto con ella… Simplemente yo no sé nada de ella”, expresó.

A la pregunta de si le había molestado que lo confundan con el novio actual de Barón, contestó de manera rotunda: “Ya pasó mucho tiempo y que me sigan relacionando con alguien que yo no tengo nada que ver que no sé nada de su vida es un poco incómodo. Pero bueno, lo entiendo perfectamente, pero por eso justamente preferí cambiar mi perfil. No siento que yo haya alimentado eso, pero tampoco me gusta salir a aclarar”.

“Llega un punto en el que digo que hagan y piensen lo que quieran. No tengo nada qué decir porque simplemente no tengo contacto, no sé nada”, concluyó. Dicho y hecho, el cantante borró de su cuenta oficial de Instagram todas sus fotos personales, incluyendo aquellas en las que salió con la artista. Solo la utiliza ahora como vía de comunicación en sus proyectos laborales.

Ante esta declaración, Mauro Caiazza también eliminó de su lista de “seguidos” a Jimena Barón, poniendo un punto final a cualquier rumor futuro. Cabe recordar que la expareja nunca especificó los posibles motivos de su ruptura, solo mencionaron las palabras: “Hay mucho laburo para los dos. A veces estar a media máquina por estar mal por algo o estar triste es una cagada”.