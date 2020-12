Vacuna contra el coronavirus: ¿se puede usar la Sputnik V en mayores de 60?

A lo largo del mundo crece la esperanza por la llegada de la vacuna contra el coronavirus. Varias de las dosis ya fueron aprobadas por diversos países y ya comenzó la vacunación. En Argentina, el pasado jueves 24 llegó el primer envío desde Rusia. En este contexto, el Gobierno ruso aprobó el uso de la Sputnik V en mayores de 60 años.

El Intransigente informó que el gobierno liderado por Vladimir Putin, había aplicado la vacuna en personas cuyos rangos etarios iban desde los 18 hasta los 60 años. Esto luego de haber comenzado el plan de vacunación el pasado 15 de diciembre. El titular del área de Salud rusa aseguró que los últimos estudios realizados a la vacuna elaborada por el Centro Nacional Gamaleya demostraron que la vacuna no implica “ningún riesgo” para los individuos mayores.

En ese sentido, el viernes pasado, el director del instituto epidemiológico había anticipado, que acorde con los análisis que estaban llevando adelante, la vacuna Sputnik V no representaba ningún peligro para los individuos de más de 60 años. La polémica en torno a si la vacuna podía darse o no a la población de más de esa edad, se desató cuando el mandatario ruso dijo públicamente que no se aplicaría la vacuna, ya que, por tener 68 años, su edad no se lo permitía.

Al ser consultado sobre si recibiría o no la vacuna, Putin contestó: “Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas. Por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”. De esta manera, la población de más de 60 años había quedado excluída de la aplicación de la vacuna. Esto hasta el día de hoy, que se conoció que los adultos mayores pueden aplicársela.

En cuanto a la situación del coronavirus en Rusia, hasta la fecha el país cuenta con 2.992.123 contagiados y 53.539 víctimas fatales. Por otra parte, tal como informó El Intransigente, la Argentina ya dispone de las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Esta será distribuida entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad y el interior del país.