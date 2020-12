¡De no creer! El Pollo Álvarez usó una tanga como barbijo

El Pollo Álvarez decidió aprovechar este sábado de sol para navegar con su mujer. Pero algo inesperado pasó; Joaquín olvidó llevar su barbijo. Tras darse cuenta de su error, en lugar de volver a su casa y agarrar uno, decidió improvisar con una prenda que tenía más a mano. Su esposa Estefanía Russo no se resistió y compartió la ocurrencia de su pareja en su cuenta personal de Instagram.

“Me olvidé el barbijo y me puse una tanga”, explicaba el actor a sus seguidores, entre risas. “Igual no pensaba tener contacto con nadie, pero por las dudas”, aclaró. Acto seguido, hizo un llamado a sus fans: “¿Cómo me queda? ¡Es la que se viene esta!”, expresó ante la cámara.

Tras el divertido momento, Álvarez posteó en sus redes sociales fotos de su día de relax; mates compartidos, un viaje en barco y el río, bajo el título: “Linda tarde en el río”. Cabe recordar que hace meses atrás, el Pollo Álvarez manifestó su deseo de bajar su ritmo laboral y darse un pequeño descanso, sobre todo después de haber sido hisopado tras unos días de malestar.

“Estoy muy cansado, muy quemado. Un montón de cosas que pasaron me fueron agotando. Si bien no todos los síntomas que tenía eran compatibles con Covid-19, decidí hacerme el test para quedarme tranquilo y dio no detectable. Es una tranquilidad muy grande”, explicó Joaquín en aquel momento tan crucial para él.

“Ahora quiero ver qué tengo porque los médicos todavía no me dan un diagnóstico, pero no tengo fuerzas para nada ni puedo levantarme de la cama. Estoy muy cansado. De todas maneras, me siento mejor que ayer y ya no me duele la panza, pero no tengo fuerzas y por eso pensé que era coronavirus”, concluyó el presentador.