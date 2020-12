¡Divertidísima! La copada foto de WhatsApp de Lali Espósito

Desde que Lali Espósito volvió a la Argentina se ha mostrado más activa que desde hace mucho tiempo. Esto es porque ha estado durante todo el año 2020 en España grabando la serie “Sky Rojo“. Sin embargo, ahora se encuentra descansando, junto a su familia y tiene más tiempo para interactuar con sus fanáticos.

Desde hace varios días, Mariana pide a sus seguidores que expongan situaciones y ella se compromete a postear fotos que tengan que ver. Ha sorprendido con muchas de las postales compartidas; la primera fue una foto en bikini, totalmente explosiva y la segunda fue un intrigante guiño que hizo a su expareja ante la sugerencia; un viaje inolvidable.

Pero no son las únicas imágenes que dejaron sin palabras a sus admiradores, la joven artista se atrevió a mostrar la considerada foto más íntima para un famoso. “¿Foto de perfil de WhatsApp?”, le escribió uno de sus fanáticos. Lali Espósito respondió directamente con su imagen de perfil, donde retrata, de nuevo su personalidad divertida y sin tapujos.

Su foto muestra a Espósito con un gorro muy abrigado y top, que le tapa el rostro hasta la altura de la boca. Además, lleva un abrigo felpudo negro, que aportan un toque invernal. Recordemos que hasta hace poco, la joven cantante argentina se encontraba en la ciudad de Madrid, donde en estas épocas se encuentran en plena temporada de invierno.

La célebre ex Casi Ángeles siempre consigue sorprender a sus fans, con imágenes locas, divertidas o looks extravagantes. Hace un mes, dejó con la boca abierta a todos con su tremendo beso a Alejandra Efímer, novia de Andrés Ceballos. En una nota realizada para “Fans en redes“, conducida por Lizardo Ponce, Lali habló abiertamente de lo ocurrido.

“Yo anuncié que me había separado de Santi, pero, en realidad la gente no sabe cuándo me separé. Entonces, algunos medios empezaron a decir ‘a dos días de separarse ya se está besando’ porque sacamos una canción juntos (en referencia al mencionado videoclip, con Andrés Ceballos). Ahí empezó el chiste, como que había un romance con él, y armamos una comida y yo me comí a la novia para que la gente se entere de que él tiene una novia maravillosa y abierta a besar gente”, aclaró la cantante argentina.