Cande Tinelli compartió un original posteo que divirtió a todos

Cande Tinelli ha querido hacer uso del humor para mostrar la desagradable circunstancia que viven muchas mujeres en verano. Cuando llega el calor y se junta con el período de la menstruación puede ser una combinación fatídica para muchas. Sobre todo para aquellas que desean tomar sol o irse a la playa en traje de baño. “Estás indispuesta y te toca ir a la pile…Tremendo. Pelá el pareo”, declaró la influencer en un video, a través de su cuenta personal de Instagram.

Después se mostró a sí misma disfrazada de la Princesa Fiona, la novia de Shrek. La “Princesa Fiona” daba detalles del grave inconveniente que tenía, debido a su condición menstrual en tiempos de calor. “Te invitan a una poolparty, pero estás ‘con Andy’ y varios días de estreñimiento”, compartió, sin dar vueltas.

Pero su soltura no terminó ahí, ya que decidió mostrar que había comido pizza frita. Ante este almuerzo habló sobre los complejos que tiene con su cuerpo, y que se acentúan con la llegada de las estaciones en las que se lleva poca ropa. “¿Cómo usar bikini en verano? Ponete la bikini y que sea verano”, declaró Cande, con gran actitud frente a la cámara.

Los complejos de Cande Tinelli

Hace unos años tras, la hija del reconocido conductor confesaba que sufría trastornos alimenticios y aseguró que todavía ve, a través de las redes sociales, cuerpos irreales que le siguen generando ciertas inseguridades: “Hay días buenos y días no tan buenos. Hoy creo que es de esos que se siente algo raro, sea el eclipse, sea lo que sea. Me encuentro con mis fantasmas, con mis miedos”.

Y agregó: “Mi inseguridad más latente que nunca. Me perturban las redes y las imágenes de belleza ideal y perfecta que nos enferman la cabeza. Tengo días que soy más frágil. Y sí, ver cuerpos inexistentes me perturba. Problema mío, obvio, pero no quería dejar de compartir mi sentimiento porque por mostrarme fuerte quizás se me olvida que soy humano como vos. Cuiden el contenido que suben, cerraba la joven Cande Tinelli.