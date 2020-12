Horóscopo: ¿qué tienen los astros para tu última semana del 2020?

Aries y Tauro

Aries, en el trabajo es momento para cambiar ciertas actitudes que podrían traerte problemas en el futuro. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda que cuides tus gastos estos días porque de cara al 2021. En el amor los taurinos se encontrarán en medio de incógnitas sobre sus vínculos que solo podrán ser respondidas escuchando su interior. Por otra parte Aries deberá ir más despacio y aprender a disfrutar del momento, hay tiempo de sobra para pasarlo bien.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis aprovecha esta última semana del año para sacar conclusiones sobre que es lo que te hizo bien y que quieres que continúe contigo. Cáncer, tus emociones estarán incrementadas e intensas, no permitas que aquello nuble tu perspectiva. En el trabajo tu mente irá muy rápido y tendrás que tranquilizar todo lo que la atraviese, disfruta del verano. En cuanto a géminis será un momento en el que tendrás grandes iniciativas.

Leo y Virgo

Leo en el amor son días para que los detalles reinen, has todo aquello que siempre quieres hacer y que siempre por a o por b no haces. En el trabajo se aproxima una semana tranquila, disfruta de lo que hagas. Virgo la creatividad será la clave para que esos proyectos que tienes en mente salgan de la mejor manera. En el amor, el horóscopo dice que será una semana para que compartas tus logros con quienes más quieres, no seas egoísta con todo lo que lograste.

Libra y Escorpio

Libra deberás poner en claro tus sentimientos para poder arrancar en paz este nuevo año, deja de postergar este trabajo. En el trabajo las cosas fluirán en este sentido, pero no quiere decir que te relajes demasiado. Escorpio es momento que te propongas nuevas metas y des todo por ellas, tienes un nuevo año por delante y puedes usarlo para darlo todo. En lo amoroso deberás disfrutar de quienes más quieres, pero evita las confrontaciones.

Sagitario y Capricornio

Sagitario esta semana en el amor el foco estará en ti mismo, intenta revisar si las personas con las que te rodeas son las correctas. En lo laboral las ideas ingeniosas comenzarán a llegar cuando dejes descansar un poco tu mente y este es el momento ideal para ello. Capricornio en el trabajo evita darle mucha vuelta a las cosas, busca avanzar. En el amor deja de reprimir todo aquello que sientes y suéltalo, es el momento.

Piscis y Acuario

Para Acuario las turbulencias ya pasaron, ahora queda disfrutar de un amor renovado y más fresco. En lo laboral quedarán solucionar algunas cosas que si ponen empeño quedarán cerradas a tiempo. Piscis en el amor deberás confiar o soltar, estás atravesando tiempos limité. En el trabajo, según el horóscopo para que todo resulte como quieres requerirás que tu optimismo y tu buen humo estén a la orden del día.