La devastadora confesión de Juana Repetto en sus redes sociales: “Me dijeron que tenía problemas de…”

Embarazada de su segundo hijo y a unos meses de dar el “sí quiero” con Sebastián Graviotto, Juana Repetto compartió con sus fans el día que para ella fue el más triste del año 2020. Se trata del desalentador diagnóstico que le dieron los médicos sobre su fertilidad; quizás no volvería a tener familia. Sin embargo, esta angustia duraría poco, puesto que en los días siguientes le confirmaron que sería madre de nuevo.

“Me decían que tenía problemas de fertilidad e iba a tener que hacer tratamiento para poder quedar embarazada. Un par de días después quedé embarazada. Gracias a la vida, un mal diagnóstico”, describía la actriz, a través de sus historias de Instagram. Muchos de sus 1,4 millones de seguidores, preocupados y sorprendidos quisieron saber más acerca de esta dura experiencia.

“Me están preguntando mucho por el tema del ‘falso diagnóstico’ con el tema de la fertilidad y voy a tratar de contárselos de la mejor manera posible, pero no sé cuán exacto lo voy a poder hacer. Yo venía con algunos desajustes en los ciclos y cuando nos dieron ganas de empezar a buscar, decidí hacerme análisis para chequear que estuviera todo bien”, relataba la bailarina.

Importantes declaraciones de Juana Repetto

Y agregó: “Resulta que entre los miles de resultados de las diferentes cuestiones que se analizaron, según me comenta la primera profesional que las vio, algunas hormonas tenían valores que no eran los esperables para una mujer de 30. Esto podía significar insuficiencia ovárica, menopausia prematura y varias cosas más que me dejaron muy, pero muy angustiada. Sobre todo, porque me dijeron que para quedar embarazada iba a necesitar algún tipo de tratamiento. Todo esto no era correcto”.

Tras visualizar este panorama, Juana Repetto no se quedó tranquila y quiso seguir indagando: “Ese mismo día me comuniqué con el lugar donde me hice el tratamiento para tener a Toro. La médica que me inseminó me dijo que no veía nada para preocuparme, me explicó que si bien el valor de esa hormona estaba alterado, viéndolo en relación a todo lo demás no había de qué preocuparse. Primer y único mes de búsqueda y ¡pumbate! Quedé. No lo podía creer”.