La Policía de Catamarca casi mata a golpes en Navidad a un hombre con una prótesis en la columna

Varios hechos de abusos de la Policía de Catamarca se denunciaron en el marco de los festejos por la Navidad. Uno ocurrió en Aconquija y el otro en Pajonal. En ambos casos, señalan tremenda golpiza sin justificación alguna de la violencia empleada por la fuerza de seguridad. En Aconquija, un hombre con una prótesis en la columna asegura haber sido patoteado de tal forma por uniformados que casi lo matan mientras en Pajonal los efectivos golpearon a menores y mujeres. Los detalles.

De acuerdo a los denunciantes que incluso hicieron video un hecho de violencia ocurrió en Pajonal, Pomán, “estos policías entraron al domicilio y golpearon salvajemente a los que estaban en la casa, según dijeron tenían una denuncia, pero ningún vecino había denunciado”. Asimismo en el video casero gritaban que los policías no le peguen a una mujer mayor y a menores que se encontraban en el lugar.

Por su parte en Aconquija, un hombre con una prótesis en la columna escribió en las redes que la Policía de Catamarca lo emboscó y casi lo mata. “Nos apareció un hombre que al acercarse nos preguntó a dónde íbamos de una manera muy agresiva; y me dijo vos vení acompáñame, me empujó varias veces mientras me pegaba con su mano en mi espalda, yo le pedía por favor que parara porque no quería problemas, que no había hecho nada, de pronto llegaron dos hombres más a golpearme, todos contra mí”, describe Luis Castro en su cuenta de Facebook.

“Al rato, tocó un silbato y aparecieron tres hombres vestidos de policías, y también comenzaron a golpearme, logré ver de costado sus botines de policías. Me sujetaron del cuello y me tiraron al piso, me torcieron el brazo y lo jalaron de tal manera que quedó en mi espalda, me dolió mucho, ya que tengo una placa de titanio en mi columna. Uno de ellos colocó mi cabeza sobre una piedra y apoyó todo su peso sobre mí con la rodilla, mientras otro pisaba mi mano, comenzaron a patearme por completo”, dijo el muchacho.

Fuertes declaraciones contra la Policía de Catamarca

“Yo les gritaba que por favor pararan porque tengo placas y prótesis en varias partes del cuerpo, que había tenido fractura de cráneo y que no veo de un ojo producto de un accidente que sufrí hace unos años, y que si me querían arrestar que lo hicieran, que yo no me resistía, que no había hecho nada, pero ellos respondían que no les importaba, que no habían preguntado mientras se reían y me seguían pateando”, asegura.

“Les pedí por favor que me dejen llamar a mi mamá para avisarle, y cuando logré sacar mi celular uno de ellos pateó mi muñeca, me quitaron el celular y se burlaban entre todos. Después de media hora aproximadamente, donde les pedía que me dejaran de pegar por favor y que casi no podía respirar, me llevaron a empujones hacia la comisaria, lo cual me hizo saber que todos ellos son policías”, afirmó.

“Una vez en la comisaria me hicieron sacar las zapatillas, cadenas, pulseras, el cinturón, la campera, mientras me cacheteaban una y otra vez entre todos los policías que estaban ahí. El resto de policías que estaban de guardia observaron todo, pero ningún hizo nada. Les pedí nuevamente que me dejaran llamar a mis padres para avisarles y que lleven algo para que tomar porque no aguantaba más el dolor que sentía en todo el cuerpo y solo se burlaron diciendo que no estábamos en Estados Unidos para llamar”, manifiesta Castro.

“Después me hicieron arrodillar unos 20 minutos, les dije que tengo una prótesis de titanio en la pierna derecha, respondieron que no les importaba, que era mi problema. Pasando los minutos me encerraron en un cuarto oscuro donde solo había una puerta como de hierro, no había rejas. Estuve como una hora encerrado”, expresó el joven agregando que los policías les dijeron a los familiares que estaba bien “cuando casi no podía respirar” tras la golpiza de la Policía de Catamarca.