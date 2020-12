Tremenda despedida de Juana Viale en su último programa: “¡Váyanse todos a la..."

Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand y quien la sustituyó por nueve meses, ayer terminaba su etapa como conductora en el programa de su abuela, y quiso irse a lo grande. La cortina musical fue la canción “Par-tusa” de El Dipy, algo inesperado para los televidentes que siguen el espacio desde hace años.

Viale entró al estudio bailando este famoso hit y se despachó con todo. “¡Ya está! ¡Terminamos! ¡Es el último programa que tenemos de este ciclo”,expresó, dando saltos en el aire. “¡Váyanse todos a la put… que los parió!”, cerró mientras censuraban su última palabra con el famoso “beep”.

“A todos muchas gracias por haberme hecho el aguante de algo que al principio no sabía hacer. Aprendí un poquito en estos nueve meses”, agradeció la nieta de Mirtha en su último programa. A pesar de que sus emotivas palabras, Juana Viale se sinceró con Clarín y admitió que, durante estos meses no siempre la ha pasado bien ocupando el lugar de su abuela.

“Las críticas que recibí este año me dolieron mucho. Me dijeron golpista, gorila. Y no soy ni golpista ni gorila. Me afectaron, claro… ¡Yo lloraba! Después, decía: ‘Esto no puede ser. Hay que darle una vuelta de tuerca para mí y para mi sensibilidad’. La gente no puede decir cualquier cosa que se le cruza por la cabeza”, se desahogaba la actriz.

A la pregunta de si estas malas experiencias la han hecho más fuerte, respondió sin certezas. “No sé… Tengo un buen escudo, ese cuero de chancho que uno va adquiriendo. Me pasó más que nada en los primeros meses porque yo era muy nueva. Después pensé: ‘A mi abuela le han dicho todas las palabras del diccionario y las que no existen también. Y ella siempre estoica’. Pero ella es ella y yo soy yo”, concluyó Juana Viale.