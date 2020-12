El intendente Enrique Aybar en el Pabellón de privilegiados con DirecTV en el Penal

El intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, condenado por violar a una joven de 15 años está en Penal de Miraflores pero en el Pabellón de los expolicías, el espacio con algunos privilegios que no gozan los presos pobres. Incluso tiene DirecTV como muestra la imagen que publica El Aconquija. En el Pabellón de los “mimados del sistema” estuvo el hijo del empresario multimillonario Kotler y el femicida Naim Vera Menen, hijo de un reconocido médico.

Es notable la diferencia entre los presos, entre ellos Enrique Aybar, que están en el Pabellón de los ex policías en comparación con los otros espacios donde están los internos comunes. Aparte de DirecTV, el servicio de telefonía es común. La libertad y los privilegios no solo difieren comparativamente con el pabellón de los negritos y pobres sino que se puede conseguir hasta una “custodia personal” para el preso vip si hay plata para pagar ese servicio dentro del SPP.

Existe un pabellón para ex policías porque, al haber pertenecido a la fuerza tuvieron problemas antes con otros internos, por eso se los separa. Se lo distingue como “1 y 2 Sur” para los policías que incurrieron en algún delito pero que, aún condenados, tienen otra conducta, muy diferente a la que se vive en los otros pabellones. El punto es que tienen una comodidad o ciertas comodidades que no tienen los presos comunes y corrientes, ahí es donde está Enrique Aybar.

Quienes caen con privilegios al Servicio Penitenciario Provincial (como personas adineradas o con ciertos contactos políticos) van a parar en el Pabellón de los ex policías. Como ya lo describió antes El Aconquija, por ejemplo, en ese espacio no les quitan las pertenencias personales, salen (muchas veces cuando quieren), e incluso trabajan en el mismo Penal. Por caso, hubo ex policías que ahora están presos pero que cumplen tareas claves en el SPP.

Hoy el Penal está a cargo del prefecto Galván. Se suponía que las cosas iban a mejorar tras la salida del ex director Romero, hoy ñoqui con Punto Índice en el ministerio de Seguridad. Durante la administración Galván mostramos que aún no hay transparencia con los números entre otros aspecto igualmente preocupantes: la ambulancia no arranca, material descartable para Covid-19 que reutilizan el personal penitenciario, basura o residuos peligrosos fuera del contenedor, falta de planificación para salir de la multiplicación de contagios, favoritismo a familiares del encargado, privilegios a internos que se mantienen con plata, etc, etc.