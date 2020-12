La osada producción de fotos de Pampita que calló todos los rumores

En las últimas semanas, Pampita ha sido una de las figuras públicas que más material ha dado a los medios. Esto se ha debido a los infundados rumores de su supuesto embarazo. A pesar de que la conductora ya lo ha desmentido en numerosas ocasiones, hay muchos admiradores a los cuales pareciera que no les había quedado del todo claro.

Ya lo dijo la bailarina al aire en su famoso programa “Pampita Online”: “Me muestro con vestidos apretados para que luego no hablen”. Y esta vez, ha remarcado sus declaraciones con una llamativa producción de fotos que dejó boquiabiertos a sus seguidores de Instagram. Si bien en la galería de imágenes no publicó nada, no importó porque todos entendieron el mensaje.

El posteo fue subido hace poco más de 24 horas y ya cuenta con más de 150.000 likes. “Diosa”, “la más hermosa”, única”, “sos perfecta”, “sin palabras”, son solo algunos de los más de 600 comentarios que se han compartido hasta ahora en el perfil oficial de Pampita.

Hace pocos días, Carolina volvió a ser noticia. Cumplió uno de sus sueños pendientes: la creación de su propia tienda de decoración para el hogar. “Pampita Home “es su nuevo showroom. Se encuentra ubicado en Puerto Madero.

En el nuevo proyecto de la presentadora se pueden encontrar muebles, blanquería, objetos de decoración, electrodomésticos, cochecitos para bebés, canastos de mimbre y algunas prendas de vestir. Su marido Roberto Gaitán se mostró muy cariñoso con su mujer, tras la apertura y no tuvieron pudor de mostrarlo a las puertas del local.

El egreso de los hijos de Pampita

Otro de los resonados casos por los que la modelo fue el punto de mira fue la foto del egreso de sus hijos, junto a su exmarido. Se especuló mucho sobre que la China Suárez podía haberse enojado por ver el retrato familiar y habría pedido a su pareja que sacaran la imagen junto a la conductora. “Eso es todo mentira. Eso no pasó”, aclaraba la bailarina.