Las reglas que pusieron Paula Chaves y Pedro Alfonso a sus invitados

Paula Chaves y Pedro Alfonso se reunieron con su familia por Navidad. Pero decidieron poner una serie de normas para evitar posibles peleas y preservar la armonía en esa noche tan especial. La presentadora de “Bake Off Argentina” compartió, a través de sus redes sociales, los carteles que puso por toda su casa para que sus invitados conocieran las reglas y las cumplieran.

Había pautas divertidas y otras más serias, pero para Chaves y su pareja todas fueron importantes era noche. La primera que mostró Paula fue “el bebé es de todes, álcelo por lo menos un rato”. También tuvo en cuenta los hijos del resto de integrantes de la cena: “Por favor, antes de retirarse dejar dormido por lo menos a un pibe”.

“En esta casa Papá Noel es bien recibido”, escribieron en otro póster. En otro rótulo especial marcaron los “no”. “En esta casa está prohibido: chistes sobre aptv, mencionar Carlos Paz, decirle al asador que lo está haciendo mal, generar mucha expectativa por Papá Noel, sacar 20 mil fotos, desordenar, no reírse del juego de palabras de Horacio”. Sin duda, Pedro y Paula sabían lo que querían y no dudaron en comunicarlo.

La experiencia de Paula Chaves con su madre

La modelo ya fue noticia la semana pasada tras abrir sus pensamientos en el programa “Podemos Hablar”, donde contó públicamente una conmovedora historia que había tenido lugar con su madre. “Pasamos por un montón de estados. Un poco me hice cargo de mis hermanos, mamá la estaba pasando muy mal y nosotros por ella. Odio, amor, odio, no entender, no poder creer, pensábamos ‘qué está haciendo con nosotros’”,se sinceraba la actriz.

“Me acuerdo de ir con mi panza enorme embarazada de Baltazar a internarla a una clínica psiquiátrica para adictos. Yo decía ‘por qué me está pasando esto’. No me lo olvido nunca más, dije ‘esta es la única forma que voy a sacarla adelante’. Creo que ese día hizo un click y dijo ‘yo me voy a curar, lo voy a hacer por ustedes’, se dio cuenta. Pero fueron muchos años”, continuaba la animadora.

“Lo bueno de todo esto es que ella pudo darse cuenta, hoy disfruta de sus nietos, está trabajando, es una mujer feliz. Hoy, siendo madre, la puedo entender. Todo eso que en su momento a mí me enojó un montón. Hoy me doy cuenta y digo ‘una mamá deja un montón de cosas por sus hijos, entrega su vida entera, y si no tenés algo propio que te mantenga viva, cuando te separás pensás que no hay más nada'”, declaró Paula Chaves.