¿Qué fue de la ex “Rebelde Way” Camila Bordonaba?

Camila Bordonaba, la actriz amada por toda la generación que conoció la serie de Cris Morena “Rebelde Way”, hace años que decidió vivir lejos del ojo público. Esta determinación tomó por sorpresa a sus fanáticos que todavía siguen esperando su regreso y mantienen vivo su recuerdo a través de vídeos en las diferentes redes sociales.

Lo último que se supo de su propia boca fue que primero se mudó a Bahía Blanca. Allí participó en diferentes centros culturales que fomentaban la actualización y colaboraba en el espacio de teatro “El Mandril”, en la ciudad de Buenos Aires. Después se mudó a Bariloche, donde se le perdió el rastro. En un momento trató de volver al mundo de la música de la mano de su compañero de tira Felipe Colombo, pero el proyecto no llegó a buen puerto.

Aún así, forjaron una bonita amistad que acabó con la directora como madrina de la hija de Felipe. “Hablamos cada tanto y la veo cuando viajo al sur, que es donde vive. Ella siempre ha sido muy particular y ha tenido una energía especial. Tiene un pensamiento lateral y una gran fortaleza para llevar a cabo lo que se le ocurre desde la ética y el amor. Yo la admiro mucho”, expresaba el actor para una nota donde le preguntaron por su amiga.

El presente de Camila Bordonaba

Hace tan solo un mes los fans de Bordonaba obtuvieron una grata noticia, ya que pudo verse a la actriz en el videoclip “Ser siendo”, del dúo Las Martas. La producción se llevó a cabo por la cooperativa “Hacedora de Arte”, productora audiovisual y de eventos, de la cual forma parte Camila.

En las fotos del backstage se puede ver a la excantante vestida de negro, dando indicaciones. Camila Bordonaba sigue ligada al arte, aunque no quiere saber nada que tenga que ver con el mundo del espectáculo. Cuando inició la cuarentena, Micaela Vázquez y Coco Maggio, también compañeros de elenco en “Rebelde Way”, la invitaron a realizar una entrevista.

La respuesta fue negativa, pero no fueron los únicos a los que la intérprete de “Marizza Pía Spirito” les dijo que no. En aquella oportunidad, Micaela compartió su opinión al respecto: “Ella se abrió mucho de todo esto y no tiene ganas de hablar de su vida, lo cual es respetable”. Por ahora, los fanáticos de la actriz argentina deberán esperar para volver a verla en pantalla.